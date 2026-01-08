生活中心／簡士峯 台北報導

台灣原住民族部落文化蘊含獨特魅力，但往往因資訊不易取得，讓旅客難以深入了解與體驗。觀光署今（8）日發表「島嶼之心的原色旅程」旅遊書，提供原住民族歲時祭儀與部落生活為核心的全新旅遊指引，帶領遊客深入部落文化的真實面貌。

阿里山國小學生以熱情洋溢的舞蹈與歌聲，揭開「島嶼之心的原色旅程」新書發表會序幕，為活動增添溫馨氣氛。



不同於以往著重景點的旅遊書系，本書以「走進部落、理解文化」為核心理念，深入介紹全台各地歡迎旅客參與的原住民族祭儀，並精心挑選部落落食宿遊購行5大元素，提供讀者豐富而多元的旅遊資訊。

觀光署發表原民部落旅遊書 彙整祭儀及食宿遊購資訊。（圖／民視新聞）

觀光署長陳玉秀表示，她一直熱愛原住民族文化，過去較缺乏深入體驗的機會，直到在阿里山工作期間，萌生出版主題型旅遊指引的想法，希望透過此書能更有效地推廣原鄉文化，吸引更多人關注與參與。

本書封面採用台灣島嶼輪廓鏤空設計，透過層層堆疊的色彩象徵山脈、海洋與日常生活交織的意象。內容規劃「山之祭旅」、「海之記憶」及「日常之歌」三大主題，全方位展現台灣原住民族文化的多元與豐富。

觀光署發表原民部落旅遊書，署長陳玉秀與原鄉旅遊書顧問王文靜對談。（圖／民視新聞）

原鄉旅遊書顧問王文靜強調，台灣觀光市場競爭激烈，一方面需吸引國內旅客深入在地文化，另一方面亦要提升國際遊客的興趣，唯有聚焦特色經營，才能創造差異化競爭優勢。



值得注意的是，這本原鄉旅遊指南目前尚未在市面公開販售，民眾須至各部落旅遊時免費索取，藉由此舉鼓勵更多旅客直接走入部落，體驗屬於原民土地獨特而深刻的文化魅力。









