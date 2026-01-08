觀光署發表新書「島嶼之心的原色旅程」 展現部落旅遊魅力

為了展現部落旅遊的魅力，交通部觀光署今天(8日)發表新書「島嶼之心的原色旅程」，彙整全台歡迎旅客參與的原住民祭儀並精選部落的食宿遊購行，引領讀者從心探索原民文化與台灣山海交織的迷人旅程。

觀光署8日在台北發表一本以台灣原住民歲時祭儀與部落生活為核心的全新旅遊指引「島嶼之心的原色旅程」，以悠遠的原民文化為出發，彙整全台歡迎旅客參與的原住民族祭儀，並規劃「山之祭旅」、「海之記憶」與「日常之歌」三大主題，展現台灣多元豐富的原民文化樣貌，引領讀者放慢腳步，深入原鄉，重新感受大海與山林的呼吸與脈動。

觀光署長陳玉秀表示，觀光署有七大國家風景區管理處都有原民部落，還舉辦過南島婚禮和「神木下的婚禮」，但她認為這遠遠不夠。陳玉秀說：『(原音)我相信很多朋友跟我一樣都很喜歡原民文化，但缺乏參與的路徑。所以當時我就希望有機會可以來編輯一本書，讓喜歡原民文化的人知道怎麼走進部落，去參與部落的文化，去理解我們原鄉的故事。所以我們這本書叫「島嶼之心」，因為我覺得這是台灣獨有而且是非常特別的，希望這本書是我們很好的一個指引。』

觀光署景區發展組組長林秀霞也說明，觀光署自2011年就開始推動部落觀光，希望在族人生活不受干擾、部落文化得到尊重、遊客到部落行為有所規範的三大原則下，透過包裝遊程，讓部落能夠經濟自主繁榮、原鄉青年願意返鄉、長者的智慧也能有所傳承，因此這絕非一般的旅遊書，而是希望帶領大家深入部落、了解部落，進而成為部落的守護者，讓台灣的部落文化能夠深度開花、持續傳唱下去。



「島嶼之心的原色旅程」新書發表會上展演原民生活與舞蹈。(吳琍君攝)

「島嶼之心的原色旅程」同時精選部落的食宿遊購行五大元素，希望帶領旅客「走進部落、理解文化」，並從心看見台灣山海與原民文化及日常生活交織的迷人旅程。書封還以台灣島嶼輪廓為鏤空意象，透過層層色彩堆疊，象徵山海與生活的交織，結合自然紙材元素，讓書籍本身就是一件承載文化溫度的作品。

值得注意的是，這本書目前並未對外販售，而是需到部落旅遊索取專書的方式取得。詳情請至「交通部觀光署」及「阿里山 新印象」臉書粉絲專頁查詢。(編輯：許嘉芫)