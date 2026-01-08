觀光署發表新書「島嶼之心的原色旅程」，引導旅人走進部落、理解文化

觀光署今日舉行《島嶼之心的原色旅程》新書發表記者會。（圖／觀光署提供）

為推動更具文化深度與永續精神的部落旅遊，交通部觀光署於今（8）日在松山機場舉辦《島嶼之心的原色旅程》旅遊書新書發表記者會，正式向大眾介紹這本以臺灣原住民族歲時祭儀與部落生活為主軸的全新旅遊書籍。

《島嶼之心的原色旅程》跳脫以景點打卡為核心的旅遊模式，改以「走進部落、理解文化」為出發點，系統性整理全臺歡迎旅客參與的原住民族祭儀內容，並從食、宿、遊、購、行五大面向出發，帶領讀者看見原住民族如何在山林、大海與日常生活中，發展出與自然共生的生活智慧。

全書依原住民族所處的自然環境與生活型態，規劃為「山之祭旅」、「海之記憶」與「日常之歌」三大主題，呈現臺灣原住民族文化多元而豐富的樣貌。透過溫潤易讀的文字與細膩的視覺設計，讓旅程規劃不只是路線安排，更成為理解文化脈絡與精神內涵的過程。

交通部觀光署署長陳玉秀表示，許多旅客對原住民族文化懷有高度興趣，卻往往缺乏適合參與與理解的途徑，因此觀光署希望透過這本書，成為連結旅客與部落之間的重要橋樑，讓喜愛文化的旅人能以尊重的方式走入部落，認識原鄉故事與臺灣獨特的文化地景。

署長陳玉秀說明《島嶼之心的原色旅程》出版理念，期盼成為連結旅客與部落的文化橋樑。（圖／觀光署提供）

本書在規劃過程中，特別重視部落的意願與接待量能，並兼顧交通動線、安全考量與周邊觀光資源，期盼在文化保存與觀光發展之間取得平衡。書籍裝幀亦別具巧思，封面以臺灣島嶼輪廓為鏤空意象，透過層層色彩堆疊，象徵山、海與生活交織的文化風景，並選用自然紙材，讓書本本身即成為一件承載文化溫度的作品。

交通部觀光署期待，透過《島嶼之心的原色旅程》的出版，喚起更多國人對臺灣旅遊的好奇與探索，並以更深度的方式體驗山海與日常之美，促進部落觀光的永續發展，同時讓臺灣原住民族文化在國際旅遊舞台上展現獨特而動人的魅力。

《島嶼之心的原色旅程》目前無對外販售，相關索取與後續資訊，請關注「交通部觀光署」官方臉書粉絲專頁，以及「阿里山 新印象」平台。