觀光署發表《島嶼之心的原色旅程》旅遊書 領讀者走進迷人部落

CNEWS195260108a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

為深化並推動具永續精神的部落觀光，交通部觀光署今（8）日於松山機場舉辦《島嶼之心的原色旅程》旅遊書新書發表記者會。該書以台灣原住民族歲時祭儀與部落生活為核心，作為引導旅客認識部落文化的全新旅遊指引。

《島嶼之心的原色旅程》跳脫傳統以景點為主的旅遊書形式，改以「走進部落、理解文化」為出發點，彙整全台各地歡迎旅客參與的原住民族祭儀，並從「食、宿、遊、購、行」五大面向，精選具代表性的部落旅遊內容，引導讀者在旅途中理解原住民族與山林、大海及日常生活之間的共生關係。

廣告 廣告

本書依原住民族所處環境與生活型態，規劃為「山之祭旅」、「海之記憶」及「日常之歌」三大主題，呈現台灣原住民族多元且豐富的文化樣貌。透過深入淺出的文字說明與細膩的視覺設計，協助讀者在規劃旅程的同時，進一步理解文化背後的精神與脈絡。

CNEWS195260108a02

交通部觀光署署長陳玉秀表示，許多旅客對原住民族文化抱持高度興趣，卻缺乏適切的參與途徑，因此觀光署編輯此書，期盼成為旅客走入部落、理解原鄉故事與台灣文化地景的起點。

全書編撰過程以尊重文化與不造成部落負擔為原則，重視部落意願與接待量能，並同時考量交通動線、安全性及周邊觀光資源，實踐文化保存與觀光發展並行的理念。在書籍裝幀設計上，封面以台灣島嶼輪廓為鏤空意象，透過層層色彩堆疊象徵山、海與生活的交織，並結合自然紙材元素，使書本本身成為承載文化溫度的作品。

交通部觀光署期盼，透過《島嶼之心的原色旅程》的出版，喚起國人對台灣旅遊的好奇心，並以更深度的方式體驗台灣山、海與日常之美，同時促進部落觀光的永續發展，進一步展現台灣原住民族文化在國際觀光舞台上的獨特魅力。

《島嶼之心的原色旅程》目前未對外販售，相關新書取得資訊，請持續關注「交通部觀光署」臉書粉絲專頁及「阿里山 新印象」臉書粉絲專頁。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

春好芯1/18慈善義賣 捐助關懷桃園區獨居長者

觀賞魚外銷產值達3億元 新北動保處落實檢疫助業者賺外匯

【文章轉載請註明出處】