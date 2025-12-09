觀光署碳足跡計算指引 10條凰金遊程排碳量出爐

（中央社記者余曉涵台北9日電）交通部觀光署日前與專家學者共同討論，建構出「旅行業遊程碳足跡計算指引」，並以10條「凰金遊程」路線進行盤查，希望拋磚引玉，讓旅遊業者可依此為根據，進行遊程的碳盤查。

永續旅遊成為未來趨勢，觀光署今天發布新聞稿表示，今年舉行「旅行業遊程碳足跡計算指引研商會議」，邀集環境部氣候變遷署、島嶼見學旅行社、原森旅行社、凰金遊程業者等產官學代表共同研議。

觀光署說，會中引用ISO14067最新標準，釐清遊程碳足跡的生命週期範疇，並就旅遊產品碳排分類、資料取得責任、簡易盤查邏輯與產業可行性進行討論，最終建構貼近產業實際需求的「旅行業遊程碳足跡計算指引」。

觀光署表示，根據此指引，歷經4個月的時間，以觀光署針對樂齡族群推動的10條「凰金遊程」遊程為示範，委由國內專業碳足跡計算的大云永續科技股份有限公司等進行路線調查、資料蒐集及碳排計算，成功算出10條凰金遊程的排碳量。

根據碳足跡的盤查結果，凰金遊程中的北投陽明山一日遊，每人每次的排碳量為5.8583公斤；和平島樂活之旅一日遊，每人每次的排碳量為67.5846公斤；野柳、總督溫泉暖心慢遊行，每人每次的排碳量為19.8217公斤。

觀光署說，旅行業遊程碳足跡計算指引可以成功計算出旅遊行程的排碳量，指引內容包含說明如何決定計算範圍（所謂的系統邊界）、旅遊服務中有哪些部分會產生碳排放（例如交通、住宿、活動等）、需收集哪些數據資料（例如車輛用油量、住宿用水量等）、該如何蒐集符合品質要求數據資料，最後就是要如何計算和整理出1份正式的碳足跡清冊和報告書等，未來可供業者參考使用。

觀光署說，鼓勵旅行業者進一步導入第三方公正機構查驗，並依查驗結果申請環境部碳標籤。

觀光署表示，目前計畫已完成碳足跡盤查報告，鼓勵業者借力既有成果，自主進行查驗程序並申請碳標籤；通過審核後，即可於產品或遊程資訊上標示碳排放量，未來也能以此作為申請減碳標籤的基礎。（編輯：吳素柔）1141209