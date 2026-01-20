觀光署稱國旅房價下滑！Cheap狠打臉「搞錯對手」：備品先恢復啦

觀光署以歷年國旅數據分析，不過Cheap指出，國旅最大對手不是過去的國旅而是出國旅遊。（示意圖：shutterstock／達志）

交通部觀光署近日分析，國旅市場並未降溫，而是分散至城市街區、生活型場域與不同區域，轉為「短時多次」的微旅行，針對民眾最有感的房價，觀光署列出數據分析，近兩年房價呈現下滑趨勢。不過網紅「Cheap」鄭才暐指出，國旅最大對手不是「去年的國旅」，而是「出國旅遊」，同時他也呼籲恢復一次性備品，讓民眾能有良好的旅遊體驗。

觀光署近日表示，依據「台灣旅遊狀況調查報告」，113年國人國內旅遊總支出達5158億元，創下歷史新高，較疫情前的108年成長超過3成，顯示國內旅遊的消費力道持續累積，國內旅遊達2億2203萬旅次，較108年增加31.36%，顯示國人從過去集中連續假期、一次安排多天行程的模式，轉為利用週末或短假期進行「短時、多次」的微旅行。

針對民眾最有感的住宿價格，觀光署觀察全年平均數據，113年旅館業（含觀光旅館及旅館）平均房價為2960元，較前一年少35元，114年1－9月平均房價為2954元，較前一年全年少6元，民宿平均房價為也是不斷下降；觀光署分析，旅宿價格呈現因地區、時段與房型而異的分布狀況，連假期間或熱門區域的高房價易放大民眾感受，與平日淡季或全年平均情形並不完全相同。

對此，Cheap在臉書粉專發文狠酸，「這6元真的降得我措手不及，我得趕快去訂房，省下來的錢，再貼4元就可以買茶葉蛋了」，他認為觀光署官員搞錯方向，「國旅現在最大的對手不是『去年的國旅』，而是『出國旅遊』，你說房價少6元，但人家想的是多加一點錢，就能去日本體驗更好的飯店」，如果官員認為國旅只要比去年更好，就會被日韓、東南亞觀光吊起來打到哭，「備品啦，拜託先恢復吧」。

