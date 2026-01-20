觀光署稱國旅房價下滑！Cheap狠打臉「搞錯對手」：備品先恢復啦
交通部觀光署近日分析，國旅市場並未降溫，而是分散至城市街區、生活型場域與不同區域，轉為「短時多次」的微旅行，針對民眾最有感的房價，觀光署列出數據分析，近兩年房價呈現下滑趨勢。不過網紅「Cheap」鄭才暐指出，國旅最大對手不是「去年的國旅」，而是「出國旅遊」，同時他也呼籲恢復一次性備品，讓民眾能有良好的旅遊體驗。
觀光署近日表示，依據「台灣旅遊狀況調查報告」，113年國人國內旅遊總支出達5158億元，創下歷史新高，較疫情前的108年成長超過3成，顯示國內旅遊的消費力道持續累積，國內旅遊達2億2203萬旅次，較108年增加31.36%，顯示國人從過去集中連續假期、一次安排多天行程的模式，轉為利用週末或短假期進行「短時、多次」的微旅行。
針對民眾最有感的住宿價格，觀光署觀察全年平均數據，113年旅館業（含觀光旅館及旅館）平均房價為2960元，較前一年少35元，114年1－9月平均房價為2954元，較前一年全年少6元，民宿平均房價為也是不斷下降；觀光署分析，旅宿價格呈現因地區、時段與房型而異的分布狀況，連假期間或熱門區域的高房價易放大民眾感受，與平日淡季或全年平均情形並不完全相同。
對此，Cheap在臉書粉專發文狠酸，「這6元真的降得我措手不及，我得趕快去訂房，省下來的錢，再貼4元就可以買茶葉蛋了」，他認為觀光署官員搞錯方向，「國旅現在最大的對手不是『去年的國旅』，而是『出國旅遊』，你說房價少6元，但人家想的是多加一點錢，就能去日本體驗更好的飯店」，如果官員認為國旅只要比去年更好，就會被日韓、東南亞觀光吊起來打到哭，「備品啦，拜託先恢復吧」。
更多中時新聞網報導
舒華圓夢 i-dle解鎖大巨蛋創韓女團紀錄
學測登場 數學A歷年最難 解題解到懷疑自己
李玟51歲冥誕粉絲集資獻花海
其他人也在看
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
墾丁沒救了？「住宿貴、交通爛」逼退遊客 業者苦笑：連雞都快餓死...
曾經人聲鼎沸的墾丁大街與南灣沙灘，如今卻迎來史上最冷的寒冬。近期墾丁旅宿業爆發撤退潮，包括統一渡假村墾丁海洋體驗樂園、統茂高山青飯店、承億文旅墾丁雅客小半島等三家指標性飯店接連傳出熄燈或暫停營業。飯店內物品幾乎搬空、大廳冷清的景象，正是墾丁觀光慘澹的縮影。鏡報 ・ 1 天前 ・ 84
最新數據曝光！國旅房價「持續下降」產值創新高 1型態成出遊主流
即時中心／黃于庭報導疫情後觀光旅遊產業復甦，近來部分熱門景點在人潮上的起伏，引發外界對國內旅遊是否降溫的討論。不過依據交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查報告」指出，2024年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的2019年成長超過3成，顯示國內旅遊的消費力道仍持續累積，而是逐漸轉換樣貌。民視 ・ 14 小時前 ・ 5
春節連假要來了！中國人還抵制日本嗎？飯店機場現況曝 旅客：政治歸政治
中國政府因為不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，去年11月起呼籲避免前往日本，中國的航空公司更開放免費取消、改機票到今年3月下旬。農曆春節即將在2月中到來，中國連假旅遊旺季是否會繼續將日本排除在外？近日有日本媒體實際採訪旅遊業者與中國旅客，了解目前的真實情況。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 3
太魯閣晶英周年慶！「山海款待」三天二夜每房每人7,999 元起 預購晚餐買一送一
太魯閣晶英酒店週年慶，為感謝旅人推出「山海款待」三天二夜週年住房優惠。銷售期間自即日起至2026年1月31日，入住期間為即日起至2026年3月31日。主打三天兩夜的定點深度旅遊，二人成行，平日入住休閒客房每房每位7,999元起，行館套房每房每位11,880元起。此外，專案更誠意加碼「入住前預購晚餐買一送一」超值禮遇，並提供沐蘭 SPA 全身按摩療程1,000元抵用金，邀請旅人以舒緩的漫遊步調，重新發現東岸山水的美好。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 5
國旅住宿變貴是假象？觀光署曝房價「其實在下滑」：國人旅遊模式改變
近來部分熱門景點出現人潮冷熱不一的情況，引發外界對國內旅遊是否「退燒」的討論，交通部觀光署強調，若把焦點拉回整體市場數據，國旅並未降溫，反而正逐步轉換樣貌。據交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查報告」指出，2024年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的2019年成長逾3成，顯示國內旅遊的消費力道依然穩健。從出遊次數觀察，2024年國內旅遊達......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 76
台日機場再次合作「入境事先確認」作業！ 15航線、122航班受惠
為縮短赴日旅客入境通關時間，桃園國際機場公司20日表示，將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月29日起至2月25日止，搭乘4家國籍航空15條航線、預計122個航班，前往日本特定機場的旅客，可利用於候機室的等待時間，預先確認入境資料，可有效縮短抵達日本機場後的通關審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 1
阿蘇火山直升機失聯疑載2台人 觀光署回應
[NOWnews今日新聞]日本熊本縣阿蘇山今（20）日上午1架觀光直升機失聯，機上疑似有2名台灣旅客。對此，交通部觀光署表示，無收到通報，會持續關注相關訊息。旅遊業者表示，這種行程可能是自由行。觀光署...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 發表留言
坐擁象山日出美景 阿里山隙頂「璦勒芬莊園」 打造高山住宿新指標
【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】阿里山旅遊再添亮點。位於嘉義阿里山公路沿線、隙頂地區最新開幕的景觀民宿「璦互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曝國旅一落千丈根本原因 苦苓提《鬼太郎》操作：一開始就驚喜不斷
台灣國旅問題這幾年一直被拿來討論，甚至還被網友們揶揄「沒錢才出國」，作家苦苓今（20）日po文表示，國旅一落千丈的根本原因，「就是根本沒有有人想用心留住客人。」他還提出日本漫畫《鬼太郎》在鳥取縣境港市的操作，「從一開始就讓遊客驚喜不斷。」鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 1
汐止櫻花季開跑 夜賞溪澗光影
時序步入初春，萬眾期待的浪漫櫻花季即將展開！新北市景觀處推薦汐止康誥坑溪櫻花廊道，其沿岸種植的山櫻花已悄然綻放，桃紅色山櫻花海與溪畔相互交映，美得令人流連忘返。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
福壽山、武陵農場寒梅盛開 梨山賞花好去
寒流接力報到，台中市福壽山農場約500株梅樹目前進入盛開期，紅、粉、白梅花讓農場披上繽紛彩衣，武陵農場梅花也將近5成綻放，在2月中旬櫻花季登場之前，成為梨山賞花好去處。福壽山農場梅樹花色與種類豐富，福壽山農場今日指出，梅花花期約從12月下旬到1月底，遊客在農場的松廬與福壽山莊可以看到白梅與紅梅的花蹤自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新加坡星玩法 海陸雙享再升級
新加坡不只是轉機樞紐，更是亞洲旅遊版圖上閃亮的一顆星。城市乾淨安全、交通順暢，加上多元文化交融，讓親子、情侶或熟齡客都能找到適合的旅行步調。走進2026年，新加坡以更有層次的玩法，再次成為受矚目的焦點！七逗旅遊網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
飛新加坡旅客請注意！護照快過期或簽證未過 1/30起直接拒絕登機
為了進一步強化國境安全，新加坡移民與關卡局（ICA）宣布1月30日起，正式向在樟宜機場及實里達機場營運的航空公司發布「禁止登機指令」（No-Boarding Directive，簡稱NBD）。這項新措施旨在從源頭進行控管，要求航空公司配合，拒絕讓被列為禁止入境、不受歡迎的移民，或是未符合入境資格的旅客登上飛往新加坡的航班，藉此將潛在的安全威脅阻絕於境外。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 發表留言
巷仔Niau來助陣 台南六甲落羽松季邀松鶴逗陣遊曾文
台南超人氣吉祥物「巷仔Niau」現身六甲落羽松林，為1月31日登場的六甲落羽松季宣傳，邀請全國遊客「松鶴」逗陣遊曾文（取六甲特色落羽松、火鶴花的諧音松鶴代表最好結伴之意），歡迎來打卡留念。台南市長黃偉哲推薦以六甲落羽松為中心，適合遊客來趟北台南春節輕旅行。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
星宇加開航線！3/31起「台中直飛熊本」每週3班
[Newtalk新聞] 星宇航空公司今(20)日宣布，將在3月31日起加開台中國際機場直飛日本熊本機場航線，成為中台灣唯一直飛熊本的航線。星宇航空表示，由於熊本為日本半導體產業重鎮，和台中科學園區有穩定的商務往來，本航線主要鎖定商務洽公、休閒旅遊的旅客。屆時，每週都會有3班往返熊本的航班，並以A321neo客貨運雙拼機型載運旅客。 中台灣直飛熊本的定期航班即將開航！3月31日起，由星宇航空公司經營的台中國際機場直飛熊本航線將在每週二、週五和週日下午15時整，由台中國際機場出發，以A321neo客貨運雙拼機型執飛；由熊本返回台中的航班則會在每週二、週五和週日晚間19時15分由熊本機場起飛。 星宇航空說明，熊本為日本半導體產業重鎮，和台中科學園區有穩定的商務往來。本次開通全台獨家的台中直飛熊本航線，不僅能大幅縮短中部地區旅客前往日本九州旅遊的交通時間，還能提供前往熊本洽公的商務人士更加便利和舒適的直飛體驗。 此外，熊本位於九州的交通樞紐，不僅擁有如阿蘇溫泉等豐富的自然資源，還有像熊本城那樣具有豐富歷史底蘊的文化資源，適合作為探索九州的起點。星宇航空指出，加開台中直飛熊本航線後，星宇將和旅行新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
汐止康誥坑溪山櫻花開近一成 夜櫻點燈至2/22
賞櫻季即將來臨。新北市綠美化環境景觀處推薦汐止康誥坑溪櫻花廊道，沿岸近200株山櫻花已開近一成多，桃紅花海沿溪綻放、與水景相映成趣，吸引不少民眾前來拍照、漫步賞花。汐止區公所同步推出「文化櫻花季」，即日起至2月22日止，結合夜櫻燈光、攝影比賽及市集體驗，邀請民眾走進都會溪畔，感受白天與夜晚截然不同的自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節連假訂房率全台第一 嘉義市生活風景成為旅客首選
今年春節連續假期長達9天，交通部觀光署公布春節連假30天前各縣市飯店訂房數據，嘉義市春節連假平均訂房率達55.91%，居全台之冠。其中，大年初二訂房率高達73.28%。（龐清廉報導） 嘉義市近年中廣新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、春遊彰化、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 8
阿里山賓館房價掀熱議「最高4.5萬元」 業者回應了
近期位於阿里山森林遊樂區的阿里山賓館，因1.5萬元起的房價掀起網友熱議；對此，業者今日發表聲明表示，客群不一樣，去年營收創新高代表客人能接受，且整體住房率維持約6成左右，不過今年歷史館還仍調降2,000元。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 167