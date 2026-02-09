觀光署精選全臺山海亮點 體驗臺灣自然與在地人文

記者古可絜／綜合報導

為迎接2026年農曆春節連假，交通部觀光署攜手各縣市政府針對2026至2027年「臺灣觀光100亮點」推出精采走春提案，包含北臺灣淡水漁人碼頭的夕照、中臺灣溪頭自然教育園區、南臺灣雲林溪藝文廊、東臺灣瓦拉米步道，以及離島地區員貝嶼等地，邀請民眾在馬年新春期間，深度體驗臺灣各地的山海自然與在地人文。

北臺灣的走春行程結合壯闊地質與濃厚人文，包含基隆市以「和平島地質公園」的海蝕奇景搭配「海科館」的知性教育，呈現海港城的海洋魅力；臺北市精選貓空賞花、臺北101觀景、松菸文創看展、大稻埕走春、西門町潮流及北投泡湯，邀民眾一次滿足自然、生態、歷史、潮流、藝術與溫泉等多元體驗；新北市與桃園市則推出自然與產業的對話，從淡水漁人碼頭的夕照、三牡猴百年聚落的礦村風情，到慈湖的衛兵交接，更有「臺灣客家茶文化館」預約制的新春封茶DIY，讓全家大小一同體驗茶香文化；新竹縣市則分別主打山林與自然的「剛剛好」旅行，司馬庫斯的櫻花盛開與湖光山色的青草湖，交織出最美的冬日風景。

中臺灣的春節充滿活力，苗栗縣邀請旅人從白沙屯祈福開啟整年運勢，串聯舊山線鐵道風華、出磺坑歷史軌跡、觀霧雪見森林櫻花及南庄客家慢活氛圍；臺中市將迎來福壽山農場浪漫千櫻園及武陵農場櫻花季，今年燈會亦引進全球超人氣IP「姆明（Moomin）」現身市區，邀請民眾開心打卡；彰化縣則以「全臺最強老街」鹿港為核心，串聯臺灣玻璃館與餅乾學院，體驗工藝與年味的結合；南投縣邀請民眾在年節飽食後走進溪頭自然教育園區，透過山林健行、森林瑜珈與茶席體驗，在蓊鬱林木間吸收芬多精，洗滌身心壓力。

南臺灣的雲林縣可至雲林溪藝文廊帶享受城市慢活的日常魅力，亦可至充滿農村風情的金湖休閒農業區，感受濱海農村的勞動樂趣與豐收喜悅；嘉義縣市則依託阿里山林業鐵道的歷史感，帶領遊客穿梭山城老街，了解百年林業與鐵道交織的城市記憶；臺南市關子嶺溫泉風景區體驗美容養顏的泥漿溫泉，還能品嚐山產美食、東山咖啡、走訪觀光工廠等諸多特色景點；屏東縣則在勝利星村日式建築群中，結合屏東燈節限定燈飾，展現復古與現代交融的美感。

追求心靈洗滌的旅人可選擇東臺灣，宜蘭縣冬山河的生態綠舟與傳統藝術園區，深度展現常民文化之美；花蓮縣邀請旅人走訪七星潭及瓦拉米步道，感受壯麗山海；臺東縣展現海岸與縱谷的雙重魅力，除有三仙臺八拱橋與關山「天后邸家」彩繪稻田等打卡熱點，更結合關山走春市集，讓旅人在慢活步調中深度感受豐沛年味。

離島部分，澎湖縣首推搭船尋訪「員貝嶼」，近距離欣賞大自然鬼斧神工的「百褶裙」玄武岩石柱，感受石筆與墨硯在海天之間交織出的壯麗景觀，在純淨祕境中迎接新春氣象；金門縣的經武酒窖與連江縣的芹壁、北海坑道，透過花崗岩地景與軍事史蹟的交織，提供沉浸式的文化感官體驗，帶領遊客領略鬼斧神工的戰地奇景。

福壽山農場千櫻園及武陵農場櫻花季是中部賞櫻亮點，適合春節期間來趟浪漫之旅。（觀光署提供）

阿里山林業鐵道的歷史感，帶領遊客穿梭山城老街，了解百年林業與鐵道交織的城市記憶。（觀光署提供）

漫步於七星潭濱海步道，遠眺層層山巒與遼闊太平洋交織而成的壯麗景緻，感受山海相依。（觀光署提供）

走進經武酒窖，在幽靜光影中，以嗅覺、味覺、視覺與聽覺，細細感受高粱酒歲月淬鍊。（觀光署提供）

臺灣客家茶文化館預約制的新春封茶DIY，讓全家大小一同體驗茶香文化。（觀光署提供）