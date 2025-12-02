觀光署缺工海嘯下的 AI 轉型戰略

觀光署長陳玉秀/照片/觀光署提供

在全球觀光強勢復甦、人力卻持續短缺的雙重壓力下，數位轉型已不是選項，而是觀光產業的生存底線。交通部觀光署於 12 月 2 日至 3 日在松山文創園區舉辦的「2025 觀光產業數位博覽會」，以「永續韌性 × 數位創新」為核心，匯聚多家科技團隊，示範 AI 與自動化如何成為觀光業面對缺工海嘯的真正救生圈。

觀光署攜手科技隊友，以智慧化打造觀光新韌性，觀光署長陳玉秀表示，落實「觀光國家隊」的關鍵，就是讓觀光資源變成能長期累積價值的數位資產。以野柳「女王頭」的 3D 建模為例，已能授權跨產業使用，象徵國家級數位基建已開始成形。她強調，未來業者不再各自苦撐，而是能共享政府投入的數位底盤，共同打造更高效、更抗風險的觀光生態系。

■ AI 與自動化：缺工痛點的「即戰力」

本次博覽會聚焦最現實的問題——人力短缺與營運效能。觀光署精選多項「立即可上線」的 AI 工具，從自動化餐飲到智慧營運，以務實姿態回應業界的迫切需求。

其中最吸睛的展示之一，是能 24 小時運作的智慧餐飲設備：自動化奶茶機、小籠包機與智慧出餐設備，讓餐飲業者在深夜、離峰、假日都能穩定供應，補上最難補的班表缺口。現場示範的自動化雞湯與熱食，靠 AI 精準控溫，竟能重現餐廳水準，證明科技不再只是「將就」，而是真正能維持品質、又能降低人力壓力的新商業模式。

另一亮點是 AI「智慧主廚手臂」。消費者只需口頭提出口味與熟度需求，系統便能透過視覺辨識掌握火候，精準完成烹調。這意味著過去需依賴熟練師傅的技術，現在也能標準化、量產化，為長期面臨技術人力流失的餐飲業提供了全新可能。

■ 本土科技：低門檻、好上手的「無痛轉型」

此次展出的國產解方，同樣展現台灣供應鏈的敏捷特色。從能自動偵測廚餘、協助節省成本的智慧系統，到能跨樓層配送、與既有電梯串接的服務機器人，都鎖定「高效益、低門檻」的設計原則。業者不需大幅改裝、不需高額投資，就能開始導入 AI，自然降低了中小企業「想轉型卻不敢花」的心理障礙。

■ 從 Open Data 到未來動能

博覽會同時舉辦三場論壇與「觀光盃黑客松」頒獎，透過產官學界交流與年輕團隊的創意，將觀光 Open Data 化為新服務與新商業模式。從交通預測、景點熱度分析，到智慧旅遊路線規劃，這些概念正在形塑下一波觀光創新的可能性。

觀光署強調，這場博覽會不只是展覽，更是一場台灣觀光產業「集體升級」的象徵。面對缺工、國際競爭與永續壓力，AI 與自動化不只是救急，而是重建產業韌性的長期戰略。屬於台灣觀光的智慧化新頁，正從此刻開始展開。

12 月 2 日至 3 日在松山文創園區舉辦的「2025 觀光產業數位博覽會」，第一天即吸引很多人潮/照片/觀光署提供