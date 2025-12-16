觀光署遭冒名徵才詐騙

觀光署被詐騙集團冒名徵求外語及國語諮詢人員，觀光署指出已向數發部通報這則詐騙廣告四次之多。 （記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

近日臉書或ＬＩＮＥ等平台上出現觀光署以時薪三八０元徵聘外語及國語諮詢人員之廣告，觀光署十六日指出，已提報數位發展部網路詐騙通報查詢網多達四次，然而該廣告卻仍在網路流傳，民眾表示，民進黨政府應比照小紅書模式，封鎖傳送詐騙訊息的平台。

網路上流傳「交通部觀光署外語客服支援夥伴徵才」廣告，徵求以中、英、日、韓語回應國際旅客觀光諮詢人員，每日排班二到四小時，時薪最高達三八０元，尤其不少外語導遊人員看到此則廣告後，都躍躍欲試，但也有導遊質疑這是騙取民眾個資及帳戶的詐騙網站。

觀光署指出，已注意到這則外語客服支援夥伴徵才網頁廣告，並已提報數位發展部網路詐騙通報查詢網多達四次，目前由數發部依詐騙網站程序處理中，呼籲民眾切勿上當。

民眾指出，民進黨政府以傳播詐騙訊息及平台未落地為由要封鎖小紅書一年，而台灣地區民眾常使用的臉書、ＬＩＮＥ及電話等媒介上卻是詐騙訊息橫流，警政署統計平均每天要被騙走約四億元，民眾就算向有關單位檢舉也沒有成效，民眾也只能自行小心以免被騙得傾家蕩產。