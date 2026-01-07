觀光署邀請旅人重新認識 台灣星級旅館安心與價值

交通部觀光署攜手星級旅宿夥伴展現星級魅力，今年以「收藏星級‧閃耀旅途」為主題，結合閱讀、分享與實際入住體驗，邀請旅人重新認識台灣星級旅館所代表的安心與價值。入住星級旅館就有機會抽iPhone17，活動自1月7日起至6月30日止。

星級旅館是替旅人把關的承諾。透過制度化的安全、清潔與服務評鑑，讓旅人在陌生城市中，也能放心休息、安心入眠。今年希望透過「收藏」的概念，讓星級旅館成為旅途中值得記住的一部分。

廣告 廣告

一本《星享生活》，陪旅人慢下來

今年活動重點之一，新推出的《星享生活》星級旅館指南專刊，不同於傳統住宿型錄，《星享生活》以生活節奏與旅行情境為主軸，將星級旅館放進城市風景之中，提醒旅人：旅行不一定要追趕行程，而是找一個讓自己「剛剛好停下來」的地方。

「收藏星級‧閃耀旅途」抽獎活動

呼應「收藏星級」的主題，今年觀光署也推出有眾多好康的線上互動活動。觀光署主任秘書方正光與業者、旅遊達人一同邀請全民一起參與，旅人可在活動網站製作屬於自己的數位明信片，將旅途中的感動與回憶收藏起來，完成送出即可參加抽獎。

同時，為鼓勵民眾實際入住星級旅館，凡於活動期間內（115/1/7―6/30）入住星級旅館後完成發票登錄，還可參加加碼「星級發票限定大獎」，讓安心住宿延伸成一份值得期待的旅途驚喜。

本次活動獎項包含Applei Phone 17（512G）、AppleiPad Air 11吋（Wi-Fi 128G）等星級限定大獎，另有AppleWatch、拍立得相機等旅遊好物，活動期間共進行3次抽獎，歡迎大家一起來參加。（https://starhotel.taiwan.net.tw）

讓安心住宿，成為旅程中最亮的記憶

觀光署表示，台灣旅宿的魅力在於安心、友善與細膩的服務。透過「收藏星級?閃耀旅途」活動，希望社會大眾了解「星級旅館」是旅人規劃行程時，自然會選擇的安心落腳處與保證。