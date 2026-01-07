觀光署首推星級旅館指南 入住161家飯店可抽iPhone 17

交通部觀光署為行銷星級旅館，首度推出《星享生活》星級旅館指南專刊，列出全台各地觀光亮點和161家星級旅館評鑑，邀請旅客重新認識台灣星級旅館所代表的安心與價值。（陳祐誠攝）

國內旅宿長期被詬病房價太貴、服務品質參差不齊等問題，交通部觀光署為行銷星級旅館，首度推出《星享生活》星級旅館指南專刊，列出全台各地觀光亮點和161家星級旅館評鑑，邀請旅客重新認識台灣星級旅館所代表的安心與價值。觀光署表示，1月7日至6月30日，入住星級旅館就有機會抽iPhone 17。

觀光署指出，星級旅館是替旅人把關的承諾，透過制度化的安全、清潔與服務評鑑，讓旅人在陌生城市中，也能放心休息、安心入眠。今年希望透過「收藏」的概念，讓星級旅館成為旅途中值得記住的一部分。

廣告 廣告

觀光署與ToGo泛遊情報雜誌全新推出的《星享生活》星級旅館指南專刊，不同於傳統住宿型錄，《星享生活》以生活節奏與旅行情境為主軸，將星級旅館放進城市風景之中，提醒旅人旅行不一定要追趕行程，而是找一個讓自己「剛剛好停下來」的地方。

活動也邀請旅居台灣多年的英國KOL「英國奶奶」，以外國旅客的角度分享入住台灣星級旅館的體驗。她指出，相較英國同等級住宿，台灣旅館在乾淨程度、服務細節與安全感上，往往更讓人驚喜。對初次來台的外籍旅人而言，星級旅館是一個清楚、可信任的選擇，能快速建立對台灣旅遊環境的安心感，選擇星級旅館，就是把旅途交給一個值得信任的地方。

為鼓勵民眾入住星級旅館，凡於今年1月7日至6月30日入住星級旅館後完成發票登錄，還可參加加碼「星級發票限定大獎」，獎項包含Apple iPhone 17（512G）、Apple iPad Air 11吋（Wi-Fi 128G）等，另有Apple Watch、拍立得相機等旅遊好物。

觀光署規劃今年4月起推出「平日住宿優惠」、「生日住宿優惠」、「遊樂園留宿」、「企業員工國內旅遊獎勵」及「Taiwan PASS平日國旅優惠」5項平日旅遊補助，總經費23億元。不過，今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，觀光署主任祕書方正光表示，有信心4月能如期上路。

更多中時新聞網報導

葉建宏為重症肌無力奔走助重生

麥當勞攜手音樂家前進馬太鞍送暖

MLB》3年短約衝身價 今井投奔太空人