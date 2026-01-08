觀光署首本部落旅遊書 3主題呈現原民文化樣貌

（中央社記者余曉涵台北8日電）觀光署首度推出部落旅遊書「島嶼之心的原色旅程」，以走進部落、理解文化為出發點，規劃「山之祭旅」、「海之記憶」與「日常之歌」3大主題，呈現原住民族多元豐富的文化樣貌。

交通部觀光署今天舉辦「島嶼之心的原色旅程」旅遊書新書發表記者會，宣布首度推出部落旅遊書。

有別於以傳統景點為導向的旅遊書，觀光署表示，此書以「走進部落、理解文化」為出發點，彙整可供旅客參加的原住民族祭儀，並精選部落的「食宿遊購行」5大元素。

廣告 廣告

觀光署表示，部落旅遊書規劃「山之祭旅」、「海之記憶」與「日常之歌」3大主題，呈現台灣原住民族多元而豐富的文化樣貌，並透過深入淺出的文字與細膩的視覺設計，盼讓讀者不僅能規劃旅程，更能理解文化背後的精神與脈絡。

觀光署長陳玉秀說，現行旅客缺乏參與原住民文化的路徑，透過出版書籍，希望讓喜歡原住民文化的遊客走入部落，理解原鄉的故事及台灣獨特的文化地景，進而進入部落旅遊、體驗與認識。

觀光署表示，「島嶼之心的原色旅程」目前並未對外販售，有興趣的旅客可以關注「交通部觀光署」臉書粉絲專頁及「阿里山 新印象」臉書粉絲專頁。（編輯：吳素柔）1150108