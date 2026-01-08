觀光署《島嶼之心》旅遊書 引領走進部落

記者李佩玲／臺北報導

為深化及推動部落觀光，交通部觀光署昨日發表《島嶼之心的原色旅程》旅遊書，彙整全臺歡迎旅客參與的原住民族歲時祭儀，並精選部落的食宿遊購行，帶領讀者走入部落，認識原民文化。

彙整祭儀及食宿遊購行資訊

觀光署長陳玉秀指出，許多民眾喜歡原民文化，但缺乏參與的路徑，《島嶼之心的原色旅程》不同於傳統景點導向的旅遊書，而是以「走進部落、理解文化」為出發點，彙整全臺歡迎旅客參與的原住民族歲時祭儀，並精選部落的食宿遊購行5大元素，讓喜歡原民文化的遊客知道怎麼走進部落，參與部落的文化，理解原鄉的故事。

觀光署進一步說明，《島嶼之心的原色旅程》內容依原住民族所處環境與生活型態，規劃為「山之祭旅」、「海之記憶」與「日常之歌」等3大主題，呈現臺灣原住民族多元而豐富的文化樣貌，讓讀者不僅能規劃旅程，更能理解文化背後的精神與脈絡。該書目前並無販售，而是至部落旅遊索取專書的方式取得，詳細取得資訊可至「交通部觀光署」或「阿里山 新印象」臉書粉絲專頁查詢。

觀光署發表《島嶼之心的原色旅程》新書，帶領讀者走入部落，認識原民文化。（記者李佩玲攝）

《島嶼之心的原色旅程》彙整全臺歡迎旅客參與的原住民族歲時祭儀，並精選部落的食宿遊購行5大元素。（記者李佩玲攝）