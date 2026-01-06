觀光署、統一超共築旅人便利店 打造全方位觀光服務

記者李佩玲／臺北報導

為深化旅遊服務，交通部觀光署今（6）日與統一超商簽署觀光合作備忘錄，首波將以推動「旅人便利店」為概念，針對推廣「行動旅服PWA」與擴大國際旅客兌換金福氣通路進行合作，未來也將持續結合雙方跨域優勢與創新行銷策略，共同打造更完善、便捷且貼近旅客需求的全方位觀光服務體驗。

觀光署長陳玉秀表示，觀光署將分階段推動「行動旅服PWA」，首波整合北部、東部及金門3個觀光區域，預計今年7月底前擴及全臺；同步也推出「喔熊AI小幫手」，目前已整合觀光署、內政部國家公園署、農業部林業及保育署、農村水保署、經濟部產業發展署及各地方政府觀光open data等官方資料。觀光署也將入口連結張貼於全臺統一超商超過7200家門市的ibon機臺旁，旅客只要掃描QR Code，就能獲取官方精準、即時的旅遊情報。

廣告 廣告

另外，觀光署規劃將於今年續推「遊臺灣金福氣2.0」活動，為進一步提升國際旅客使用的便利性與旅遊體驗，雙方亦將攜手研議擴大兌獎通路，讓國際旅客在旅途中隨時能輕鬆領取這份旅遊好禮，暢遊臺灣；下一階段觀光署也規劃邀集更多通路業者共同參與，持續提供國際旅客便利的服務。

觀光署與統一超商簽署MOU，首波以推動「旅人便利店」為概念，針對推廣行動旅服PWA與擴大國際旅客兌換金福氣通路進行合作。（觀光署提供）