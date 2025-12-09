觀光署10條「凰金遊程」 碳足跡盤查成果曝
[NOWnews今日新聞] 全球觀光產業落實減碳及旅客尋求永續旅遊已是現在進行式，但面對千變萬化遊程，如何計算碳足跡是旅行業者面對的最大難題。交通部觀光署為務實解決旅行產業發展永續旅遊的痛點，協助產業升級並爭取未來興起的綠色商機，今（2025）年辦理「旅行業遊程碳足跡計算指引研商會議」，邀集環境部氣候變遷署、島嶼見學旅行社、原森旅行社、凰金遊程業者等產官學代表共同研議，引用ISO14067最新標準，釐清遊程碳足跡的生命週期範疇，並就旅遊產品碳排分類、資料取得責任、簡易盤查邏輯與產業可行性進行討論，最終建構貼近產業實際需求的「旅行業遊程碳足跡計算指引」。
觀光署進一步說明，該指引的建立，是協助旅行社邁向遊程永續管理的第一步，其內容包含說明如何決定計算範圍（所謂的系統邊界）、旅遊服務中有哪些部分會產生碳排放（例如交通、住宿、活動等）、需收集哪些數據資料 (例如車輛用油量、住宿用水量等)、該如何蒐集符合品質要求之數據資料，最後就是要如何計算和整理出1份正式的碳足跡清冊和報告書。該指引亦同步公告於交通部觀光署行政資訊網，未來旅行業者可透過指引了解碳足跡基本概念，尋求專業顧問團隊循序漸進地完成其遊程碳足跡排放量計算。
觀光署已依循該指引試辦碳足跡盤查，係以交通部觀光署針對樂齡族群推動的10條「凰金遊程」遊程為示範，委由國內專業碳足跡計算之大云永續科技股份有限公司辦理，歷經4個月路線調查、資料蒐集及碳排計算，近日已完成盤查清冊與成果報告。在本次自主盤查成果的基礎上，觀光署鼓勵旅行業者進一步導入第三方公正機構查驗，並依查驗結果申請環境部「碳標籤」。企業若完成第三方查證，不僅取得自我揭露的正面認可，更能掌握遊程生命週期的碳排熱點，辨識高能源耗費的流程或經營政策，作為後續優化永續遊程設計的重要依據。目前本計畫已完成碳足跡盤查報告，鼓勵業者借力既有成果，自主進行查驗程序並申請碳標籤。通過審核後，即可於產品或遊程資訊上標示碳排放量。
目前國內碳標籤制度仍處推動初期，具碳標籤產品可互相比較的基礎尚有限，觀光署期盼本次盤查成果，協助業者認識碳足跡概念與計算在遊程上的實務運用方式，掌握不同遊程排放結構，包括交通工具選擇、餐飲安排等關鍵因子，並逐步展開自主揭露，在碳管理、綠色採購與永續服務等面向持續優化。面對淨零碳排新世代，「碳足跡盤查」是旅行業低碳轉型的關鍵里程碑。這不是終點，而是旅行業打造低碳、永續的旅遊的新起點。
