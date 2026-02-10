觀光署Taiwan PASS台灣燈會限定版 擴大整體觀光效益

記者李佩玲／臺北報導

「2026台灣燈會」將於3月3日至15日在嘉義縣登場，交通部觀光署今（10）日宣布推出限量1000套的「Taiwan PASS台灣燈會限定版」，產品結合臺鐵3日周遊券及都會捷運、台灣好行、阿里山林鐵等在地交通14選1，更加贈嘉義熱門景點門票7選1，2月14日起在KLOOK、KKDAY販售，邀請國內、外旅客「回嘉」賞燈及旅遊。

觀光署表示，「Taiwan PASS台灣燈會限定版」加贈的嘉義景點門票，涵蓋阿里山國家森林遊樂區、國立故宮博物院南部院區、鄒族逐鹿文創園區、板陶窯、達娜伊谷、太平雲梯及咩咩上樹萌寵樂園等熱門景點，鼓勵旅客將行程從燈區現場跨域延伸至周邊景點，並將天數拉長為3天2夜深度國旅，帶動嘉義在地住宿、餐飲及消費，擴大燈會整體觀光效益。

今年台灣燈會舉辦期間適逢阿里山櫻花季於3月10日開跑，是春遊的好時機，觀光署也建議旅客可利用Taiwan PASS台灣燈會限定版無縫串聯鐵路與在地交通，搭乘阿里山林鐵或台灣好行阿里山線，上山探訪阿里山的森林步道與櫻花林，輕鬆規劃「夜觀燈會、日賞櫻花」雙主題行程。

Taiwan PASS台灣燈會限定版結合臺鐵3日周遊券及都會捷運、台灣好行、阿里山林鐵等在地交通14選1。（觀光署提供）

Taiwan PASS台灣燈會限定版加贈鄒族逐鹿文創園區等嘉義景點門票。（觀光署提供）

觀光署宣布推出限量1000套的「Taiwan PASS台灣燈會限定版」。（觀光署提供）