觀光船遊客心臟驟停！空勤海巡海上吊掛如「地獄級夾娃娃機」神技搶命

社會中心／基隆報導

一名乘客突發心臟停止（OHCA）昏迷。空勤總隊接獲通報，立即由正駕駛宋得明率領金牌機組員緊急升空。面對夕陽西下視線不佳、船體狹小且布滿天線漁具的險惡環境，機組員展現神乎其技的默契，成功將病患吊掛送醫。（圖／臉書粉專）

「這簡直是拿命在拚的『地獄級夾娃娃機』！」昨（18）日傍晚，彭佳嶼外海一艘觀光船「魚鱗6號」發出求救訊號，一名乘客突發心臟停止（OHCA）昏迷。空勤總隊接獲通報，立即由正駕駛宋得明率領金牌機組員緊急升空。面對夕陽西下視線不佳、船體狹小且布滿天線漁具的險惡環境，機組員展現神乎其技的默契，成功將病患吊掛送醫。

執行這趟高難度任務的機組員各個身經百戰！由空勤總隊正駕駛宋得明操控直升機維持穩定懸停，副駕駛邱景冠協助監控儀表與周邊空域，機工長曾武雄則負責最關鍵的吊掛操作與後艙指揮；而負責「玩命」垂降至搖晃船身救人的，則是海巡署空勤吊掛分隊的士官長范振聖，以及隊員徐子棋。

這場救援被空勤人員形容為「海上最難考題」！當時海象惡劣，「魚鱗6號」隨著巨浪劇烈起伏，且小漁船甲板空間極度狹隘，四周布滿了直立的釣竿、無線電天線與各種電線，宛如一張致命的「蜘蛛網」。

正駕駛宋得明展現驚人穩度，在強勁海風中將巨大的直升機死死釘在漁船上方；機工長曾武雄趴在艙門邊，眼神銳利地盯著下方如同「移動靶心」的微小甲板空隙。負責垂降的士官長范振聖，就如同「夾娃娃機的爪子」，必須在晃動中精準避開所有勾纏障礙物，稍有偏差，鋼索一旦纏繞船體，不僅救援失敗，連直升機都可能被扯落大海。

「鋼索放太多，海巡一比手勢，機工長立刻收！」救援當下已近黃昏，目視困難，全靠機組員的「心電感應」。當范振聖士官長成功降落在僅容旋身的甲板上，迅速完成病患固定後，機工長曾武雄果斷收繩，正駕駛宋得明隨即將飛機退至安全空域。

這場在波濤中僅耗時數分鐘的「極限夾娃娃」秀，於18日傍晚5時25分圓滿落幕，順利將病患送抵松山機場轉送醫院。這群無名英雄用真功夫，再次從死神手中搶回一條寶貴生命。

