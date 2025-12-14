觀光變流浪！美籍男因資金耗盡「超商吃霸王餐」行竊遭逮

美國籍男子來台旅遊因資金耗盡，竟在桃園機場超商行竊食物，慘遭逮捕。這名33歲美國人於上個月23日來台觀光，現金花光後，從12月初開始就在桃園機場逗留。期間，他不僅在機場遊蕩，還多次偷取超商及藥妝店物品。雖然航警曾關心驅離並聯繫美國在台協會協助，但13日該男子再次出現在第二航廈，並在超商偷取食物被店員發現報案，警方隨即依現行犯將其逮捕。

男子在桃機逗留，更把超商當自助餐，遭警逮捕（圖／翻攝 Threads@trc_e500）

根據目擊民眾描述，該名美籍男子偷取的物品包括塑膠瓶裝牛奶、鋁罐飲料、三角飯糰及糖果等食品。目擊者表示，警方到場時提到這名男子曾多次出現，且穿著相同的粉色上衣。現場畫面顯示，警方將該男子團團圍住，並在攙扶起來後上銬逮捕，而桌上的飲料食物都還來不及收拾。航警局保安警察大隊第二隊林威邵表示，這名美籍男子是以觀光名義申請入境台灣，但在台無親屬且居無定所，身上也沒有錢。

警方已嘗試聯繫男子在美國的家人，但目前尚未收到回覆。林威邵強調，後續將依違反刑法竊盜罪，將該名男子移請桃園地檢署偵辦。原本來台旅遊的外籍遊客，因為資金問題將機場當作落腳處，甚至把超商變成自助餐廳，這些行為導致他必須面對法律制裁。

