觀光逆差今年1月至9月達805萬人次 觀光署：出國不影響國旅
明年將推年度計畫 盼解決民眾平日不出遊、國旅不留宿等問題
根據觀光署統計，今年截至9月來台旅客，超過605萬人次，觀光逆差達805萬人次。觀光署長陳玉秀指出，台灣旅客因匯率影響，出國旅遊相對便宜，短時間仍會維持此現象，但旅客沒有因為出國就不國旅，明年將會提出年度計畫，盼解決民眾國旅不留宿、平日不出遊的問題。
立法院交通委員會今天邀請交通部及觀光署署長陳玉秀就「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形振興改善措施」進行專題報告，並備質詢。
根據觀光署提出的業務報告，依移民署初估，今年1到9月來台旅客超過605萬人次，較去年同期成長9%，其中日本成長12%，較去年提早一個月突破百萬人次，東南亞方面受惠免簽延長、拓點助攻等，讓菲律賓來台創新高，印度及紐澳市場的成長幅度都超過兩位數。
陳玉秀備詢時坦言，目前1到9月的觀光逆差為805萬人次，國民黨立委洪孟楷批評，去年觀光逆差將近900萬人次，今年1到9月已經805萬人次，最後三個月要創紀錄的可能性高。
陳玉秀強調，雖然因匯率讓台灣旅客出國旅遊相對便宜，短時間內還是會持續這種現象，但根據調查，出國不影響國旅。
洪孟楷則表示，出國不影響國旅是創新說法，旅客為何不留宿，才是問題。陳玉秀對此指出，國旅不留宿主因是台灣旅客覺得住宿較貴，且不太會在平日請假去旅遊，讓周末相對擁擠，明年度將會提出年度計畫，期盼解決平日不出遊的問題。
民進黨立委李昆澤提出，觀光署目標全年來台旅客人次，已經下修為900萬人次，但1到7月僅478萬3466人次，預估全年應該只有830萬到840萬人次。他並指出，台灣觀光陷入困境且有三大問題，第一是國際觀光落後平均標準，第二是連續兩年無法達成原有目標，第三個問題已經不是疫情衝擊與匯率，而是觀光結構出現危機。
交通部次長林國顯表示，目前台灣觀光旅遊的問題包含台灣旅客喜愛出國、台灣環境與旅宿費用相對高，以及景點必須要推陳出新。
李昆澤指出，台灣觀光景點的同質性高、無法建立區域旅遊品牌形象之外，資訊及交通系統整合，一直無法改善，讓旅客都只能在北北基桃旅遊，觀光區也過度集中等，都是台灣的觀光問題。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
陸委會示警！ 中共恐將「懲獨名單」通報國際刑警組織全球通緝
中國大陸重慶市公安局宣布，民進黨立委沈伯洋因創立「黑熊學院」等行為涉嫌分裂國家，決定依法追究刑責。對此，陸委會今天（30日）表示，中共未來可能將相關名單提交國際刑警組織發布「紅色通報」，藉著全球協緝強中廣新聞網 ・ 1 天前
破記錄！前3季觀光逆差805萬人次 觀光署長認：國旅住宿貴
國人出國旅遊興致不減，加上外國旅客來台恢復不如預期，今年1至9月觀光逆差達805萬人次，已經快追上去年全年，創史上最高。談到國人自己都不挺國旅，交通部觀光署長陳玉秀坦言，住宿貴是一大原因。立委批評，部分時段房價漲過頭，把遊客當凱子，都影響到消費者信心。中時新聞網 ・ 1 天前
碳排量比飛機更高 當「海上移動城市」郵輪成永續旅遊難題
疫情過後，全球郵輪旅遊強勢回歸。根據國際郵輪協會統計，2024年郵輪旅客達3460萬人次，創下歷史新高，復甦速度甚至超越整體觀光業。首搭族與年輕族群成長迅速，40歲以下乘客占三分之一。國際郵輪協...環境資訊中心 ・ 1 天前
59歲坣娜胰臟癌病逝富商老公身旁 追思會傳12月舉行
美聲天后坣娜驚傳因為胰臟癌去世，享年59歲，令粉絲唏噓不已，據傳她的追思會將在12月15日舉行，家屬正在籌備中。而她的官方臉書稍早二度更新曬出影片，內容是她生前用希伯來語獻唱的祈禱文，再次湧入大批粉絲留言哀悼。坣娜生前交代親友，對於她的病情要低調保密，維持著一貫的優雅瀟灑，最後在富商老公身旁病逝。自由時報 ・ 23 小時前
和服跟浴衣差在哪？日本和服豆知識、實際感想、推薦東京景點完整攻略
和服作為世界知名的日本傳統服飾，典雅或創新的圖案設計也讓它歷久不衰，更是許多觀光客到日本旅遊時，躍躍欲試想要穿看看的指定體驗之一。而和服種類、琳瑯滿目的花樣，其實也有都不同的代表意義，想在如此多種類的和服中挑選試穿，到底該怎麼選？以及和服與浴衣又有什麼不同？LIVE JAPAN將這些解答，加上穿和服的時候需要事先知道的基礎小知識，還有東京和服景點精選都一次整理給你，下次去日本就能更深入體驗真正的日本傳統囉！LIVE JAPAN ・ 1 天前
全台首例！蝦皮智取機整台被偷走
全台首例！「蝦皮智取店自助收銀機」近日多部遭竊，且都是整台搬走。新竹縣新湖警分局成立專案小組，鎖定馬姓（49歲）與歐姓（44歲）涉案，調查指出，2人先後竊取汽、機車作為犯案代步工具，更大膽竊走整台智取機，拆解後，取出錢財，將機器棄置海邊。全案依涉《刑法》加重竊盜罪及《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦。太報 ・ 1 天前
議員抨擊「乞丐趕廟公」 建國市場為設光電板霸佔停車位
台中市許多商圈、市場周邊停車格位缺乏，讓駕駛一位難求，位於東區的建國市場竟還封閉頂樓停車空間，原因只是因設置光電板，擔心民眾不注意撞到支撐柱才禁止停車，市議員李中抨擊，此舉根本是「乞丐趕廟公」，讓市場攤商很不方便。交通局長葉昭甫表示，將與經發局討論調整。李中表示（見圖），日前有建國市場的攤商陳情，表示市場內的月租停車位不足，主要原因就是建國市場為了施設光電板，怕電板損壞，為了省麻煩，乾脆封閉整層樓的停車空間，實在很離譜。李中抨擊外包廠商這種作法根本是「乞丐趕廟公」，他說，該處場域原本就是停車場，竟為了施設光電發電設施就封閉停車場，這種決策相當離譜；建國市場周邊停車空間本就不足，停車格位缺乏，相關單位為了發一點不具多少經濟效益的電力，就封閉停車空間，不符實際需求。交通局長葉 ...台灣新生報 ・ 1 天前
銀髮照護講座 光田醫院登場
為推廣預防醫學理念與健康老化觀念，旺旺中時媒體集團與光田綜合醫院向上院區將於11月6日（周四）上午9時，在光田醫院B棟14樓國際會議廳舉辦「預防醫學 銀髮樂齡照護講座」，邀請四大專科醫師及治療師同台開講，陪伴民眾邁向健康樂齡生活。工商時報 ・ 1 天前
觀光逆差1到9月805萬人次 觀光署：不影響國旅
（中央社記者余曉涵台北30日電）據觀光署統計，今年1到9月觀光逆差達805萬人次。署長陳玉秀今天表示，因匯率影響，出國相對便宜，短時間還是會維持這種現象，但台灣旅客沒有因此就不進行國內旅遊。中央社 ・ 1 天前
觀光逆差破紀錄 觀光署長：不影響國旅
[NOWnews今日新聞]國人喜愛出國旅遊，但國際觀光客來台狀況卻不如預期，今年截至9月，觀光逆差高達805萬人次創下新高。觀光署長陳玉秀坦言，住宿昂貴，加上出國匯率相對便宜，國人偏好出國，或是當日來...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
桃竹苗分署導入客製化輔具 助中高齡者延長職涯
面對美國關稅與匯率波動帶來的挑戰，勞動部推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源，協助中高齡及高齡勞工減輕身體負擔並延長職涯，勞動力發展署桃竹苗分署運用「推動職務再設計服務計畫」，透過提供就業輔具及改善工作環境等方式，協助企業打造安全且友善的職場環境，並確保中高齡員工能夠持續穩定工作，安心續留職場。位於新竹市的「財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會」，長年致力於服務身心障礙者，中高齡及高齡員工比例已超過半數，基金會為降低員工們的職業傷害風險，向桃竹苗分署申請「推動職務再設計服務計畫」，服務團隊會同專家學者前往訪視，針對總務組專員范先生的工作內容進行分析。范先生平日負責基金會大樓修繕，包括更換日光燈、水龍頭等，每次出勤需肩背約7至8公斤的工具包及A字梯，並使用推車攜帶榔頭、燈管、燈座等器材，在各樓層間穿梭移動，平均總負重達15至30公斤，每日需修繕8至9處。長期反覆彎腰取用工具及肩背重物，導致其腰背、肩頸與膝蓋等部位痠痛不適，隨著年齡增長更顯吃力。加上部分維修空間如停車場、倉儲間等光線昏暗，須手持燈具查看後再進行修繕，亦增加工作程序與負擔。經服務團隊評估後，綜台灣好新聞 ・ 1 天前
熙特爾催動AI能源管理、5MWh儲能櫃雙引擎
熙特爾新能源（7740-創）於「2025 台灣國際智慧能源週」以「Power Your Success 」為主軸，發表AI能源管理系統（EMS）與自研5MWh大型液冷儲能櫃，揭示台灣表後儲能的市場契機與產業轉型方向。中時財經即時 ・ 1 天前
《經濟》旅宿缺工6600人！行政院將開放移工補4類工作
【時報-台北電】旅宿業長期反映人力招聘困難，行政院今日核定「跨國勞動力精進方案」，開放旅宿業引進外國技術人力，交通部觀光署說明，將開放外籍移工投入房務、清潔、櫃台、餐飲4個項目，目前國內旅宿業缺工約6600名，業者可依投保員工數的10％申請移工，最快明年第1季就能先從菲律賓引進人力。 觀光署表示，受缺工影響，業者希望進用移工，之前已透過僑外生留台、外籍實習生來台等方式補人，並持續與勞動部協調，最主要前提仍要保護本國勞工權益。據悉，勞動部預估最快明年第1季在菲律賓設立據點，優先引進菲國移工。 觀光署指出，業者替本國籍員工加薪2000元，就可以進用1位外籍人力，本國單位投保員工數的10％是進用外籍員工的上限，最低薪資朝32K努力。（新聞來源：中時即時 陳祐誠）時報資訊 ・ 22 小時前
台積電新天價1520元 台股越過28500點創新高
（中央社記者何秀玲台北30日電）美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，台股今天早盤漲逾200點，越過28500點關卡，再創歷史新高。權王台積電股價衝上1520元，寫新天價。中央社 ・ 1 天前
《政治》解缺工 旅宿、碼頭擬開放移工
【時報-台北電】行政院會今（30）日擬拍板「跨國勞動力精進方案」，閣揆卓榮泰昨搶先曝光內容，包含企業替本國勞工加薪即可增聘外籍移工、給予資深移工永居證、勞動部直接在他國設點引進移工與中階技術人力。另外，傳出政院可能開放旅宿業與港口碼頭裝卸移工，政務委員陳時中昨未證實，僅說「如果」開放，應會參照本勞加薪方案開放名額，配額上限同為10％。 現行移工比例有「3K5級制」、就業安定費附加移工數額機制（Extra制）等規範，行政院會今將拍板「跨國勞動力精進方案」，陳時中昨與勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國預告，台灣現在缺工，包括製造業、服務業都有移工需求，勞動部方案規畫本勞加薪增額開放、留任久用、強化政府效能等3方向。 陳時中說明，本勞加薪聘僱移工已有3K5級制，現在多了一項，製造業只要幫1位本勞加薪2000元，就可以徵聘1名移工，上限是10％；而原本透過3K5級制、Extra制達到配額上限40％的規定，未來可能透過本勞加薪獲得更多移工配額，因此將上限比率改為45％。 而留任久用部分，陳時中說，移工工作愈久經驗愈佳，對公司的信任度也會提升，過去工作6年就一定要走，未來則可轉任中階技術人時報資訊 ・ 1 天前
要求開放馬祖高登島觀光 陳雪生：20幾個兵「日子一久可能變同性戀」
立法院交通委員會今(30)日邀觀光署做專案報告，國民黨立委陳雪生提出，觀光署應行文國防部「開放馬祖高登島觀光」，觀光署長陳玉秀則表示，會持續與國防部、交通部協調。不過陳雪生卻突語出驚人表示「島上20多...華視 ・ 21 小時前
花蓮太平洋溫泉季正式啟動 余明勲：希望50萬名「超人」願意再回訪
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導 「2025花蓮太平洋溫泉季」正式啟動，花蓮縣政府今（30）日帶來最新消息，活動將於11月22日至12月21日在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場。觀光處長余明勲表示，花蓮以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」2大百年溫泉為核心，結合「繁花盛開」IP意象打造融合文化底蘊與健康療癒的新型觀光品牌，開啟花蓮大健康旅遊的新篇章。 ...匯流新聞網 ・ 23 小時前
災民急問石綿瓦 賴竟笑「還沒月底」 他揭清運眉角：很貴
丹娜絲風災後，賴清德26日再探災區修繕進度，新營有基層里長出面陳情，磚塊、石綿瓦清運登記到10月底，之後老人家怎麼辦？賴清德竟燦笑回「現在還沒到啊」，令人再度想起「郭國文有訊號」。藍委謝龍介直指，截止後石綿瓦亂丟要重罰，總統該苦民所苦宣布延期，講風涼話該打。中時新聞網 ・ 1 天前
非洲豬瘟衝擊市場！桃園103攤豬肉攤商暫免租金
桃園市長張善政29日於市政會議宣布，因應非洲豬瘟疫情，將實施免收市場費用協助業者度過難關。他表示，日前台灣出現非洲豬瘟疫情，市府立刻成立跨局處因應小組，啟動十道防線，包括完成全市261家養豬場的疫調、加強攔截可疑肉品、啟動廚餘防疫機制，運用第二預備金協助業者等措施。中時新聞網 ・ 1 天前
中共對台長臂管轄加劇 國安局：欲在台營造恐慌及對立氣氛
中國對台灣的不法干涉行動加烈，國安局今天(30日)至立法院外交國防委員會針對中共「長臂管轄」、「跨境鎮壓」等作為進行報告並備詢。國安局表示，相關行動是以「統一台灣」為終極目標，意圖孤立、削弱台灣主權，並在台灣內部營造恐慌心理及對立氣氛，國安團隊將持續防範中共對我的跨境脅迫及媒宣操作。 中共日前多次揭露、通緝我國機敏工作人員，甚至立案偵查民進黨立委沈伯洋，試圖造成台灣內部不安情緒。立法院外交國防委員會30日邀請國安局、陸委會、外交部、法務部調查局等單位，針對「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」進行報告並備詢。 國安局在報告中表示，中共期以「長臂管轄」及「跨境鎮壓」等作為，在政治、經濟、社會、文化及軍事等層面採取各種威脅及干預手段，並在國際孤立台灣、削弱台灣的主權地位，營造我國內部心理恐慌及對立氣氛，以達「統一台灣」的終極目標。 國安局指出，中共近年陸續修訂或頒布《國安法》、《反間諜法》、《懲獨22條意見》等國安法規，並要求各級政府、團體及公民配合，且操作舉報制度，不但增添國人赴中遭無端羅織罪名的風險，也企圖將反獨法令向我國境內延伸。 同時，中共依其境內法令逮捕台灣公民、逕自審中央廣播電台 ・ 1 天前