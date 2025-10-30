觀光逆差今年1月至9月達805萬人次 觀光署：出國不影響國旅

根據觀光署統計，今年截至9月來台旅客，超過605萬人次，觀光逆差達805萬人次。觀光署長陳玉秀指出，台灣旅客因匯率影響，出國旅遊相對便宜，短時間仍會維持此現象，但旅客沒有因為出國就不國旅，明年將會提出年度計畫，盼解決民眾國旅不留宿、平日不出遊的問題。

觀光署長陳玉秀（後排中）30日在立法院備詢表示，目前觀光逆差高達805萬人次，但旅客沒有因為出國就不國旅。（中央社）

立法院交通委員會今天邀請交通部及觀光署署長陳玉秀就「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形振興改善措施」進行專題報告，並備質詢。

根據觀光署提出的業務報告，依移民署初估，今年1到9月來台旅客超過605萬人次，較去年同期成長9%，其中日本成長12%，較去年提早一個月突破百萬人次，東南亞方面受惠免簽延長、拓點助攻等，讓菲律賓來台創新高，印度及紐澳市場的成長幅度都超過兩位數。

廣告 廣告

陳玉秀備詢時坦言，目前1到9月的觀光逆差為805萬人次，國民黨立委洪孟楷批評，去年觀光逆差將近900萬人次，今年1到9月已經805萬人次，最後三個月要創紀錄的可能性高。

陳玉秀強調，雖然因匯率讓台灣旅客出國旅遊相對便宜，短時間內還是會持續這種現象，但根據調查，出國不影響國旅。

洪孟楷則表示，出國不影響國旅是創新說法，旅客為何不留宿，才是問題。陳玉秀對此指出，國旅不留宿主因是台灣旅客覺得住宿較貴，且不太會在平日請假去旅遊，讓周末相對擁擠，明年度將會提出年度計畫，期盼解決平日不出遊的問題。

民進黨立委李昆澤提出，觀光署目標全年來台旅客人次，已經下修為900萬人次，但1到7月僅478萬3466人次，預估全年應該只有830萬到840萬人次。他並指出，台灣觀光陷入困境且有三大問題，第一是國際觀光落後平均標準，第二是連續兩年無法達成原有目標，第三個問題已經不是疫情衝擊與匯率，而是觀光結構出現危機。

交通部次長林國顯表示，目前台灣觀光旅遊的問題包含台灣旅客喜愛出國、台灣環境與旅宿費用相對高，以及景點必須要推陳出新。

李昆澤指出，台灣觀光景點的同質性高、無法建立區域旅遊品牌形象之外，資訊及交通系統整合，一直無法改善，讓旅客都只能在北北基桃旅遊，觀光區也過度集中等，都是台灣的觀光問題。

（責任主編：莊儱宇）