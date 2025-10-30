觀光逆差已達805萬人！觀光署：出國旅遊「不會影響國旅」發展

觀光署統計，今年貿易逆差已達到805萬人次。（機場示意圖） 圖：林岑韋 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 截至今年9月底，國人出國旅遊人次明顯超過外籍旅客來台旅遊人數，觀光逆差達到805萬人次。對此，觀光署表示，即使台灣出現觀光逆差，但今年1至7月外籍旅客來台人數也較去年同期增加了9%，且國人出國旅遊不僅不會影響國旅發展，對台灣的收入也有幫助。

交通部觀光署今(30)日赴立法院交通委員會進行專案報告，說明今年預定國際旅客來台目標是1千萬人次，然而截至今年9月為止，僅有605萬人次來台觀光，若想達成千萬旅客來台旅遊目標，就得在接下來的3個月內持續努力，吸引更多國際旅客來台。

廣告 廣告

此外，根據觀光署統計，今年國人出國旅遊人次和外籍旅客來台旅遊人次相比，多了805萬，顯示台灣觀光業正經歷「觀光逆差」。觀光署長陳玉秀對此直言，國人偏好出國旅遊是因為匯率導致出國相對便宜，且國人出國旅遊並不影響國內觀光旅遊業發展，還對台灣收入有幫助。至於國旅目前面臨的困境，陳玉秀坦言，由於台灣交通發達，加上假日住宿價格較為昂貴，多數國人偏好一日來回方式旅遊，觀光署將在明年提出解決方案。

觀光署指出，儘管今年已出現805人次觀光逆差，但和去年相比，國內旅遊人次又超過去年，且今年上半年連假旅宿業訂房率達到49%；下半年則達到58%，成長9%。此外，觀光署統計，今年1至7月國際旅客來台旅遊人次和去年同期相比增加了9%，其中又以中國成長62%，菲律賓成長35%，以及日本成長12%為最。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

衛福部11月新制一次懂！不孕症做試管「每胎加碼」補助15萬

颱風季延長賽！下週2颱接力生成 預估路徑一圖看