中華航空與長榮航空年終獎金拚場，都在6.5個月以上，虎航更上看10個月年終獎金，加上四大國籍航空都正砸下鉅額資本支出狂買新飛機，看得出來，服務台灣的有錢觀光客，在疫情後確實越來越有賺頭。

只不過，台灣的觀光逆差越來越高，台灣民眾1年花1兆4千多億出門旅遊，其中有9千多億都是花在國外，國旅僅有5千多億產值。至於去年1至9月，國人出境人次超過1738萬，遠高於來台的國際旅客762萬人次，差距將近1千萬人次！尤其全年入境旅客遠不及交通部訂下的1千萬人次目標，相信這不是主管機關樂見的。

雖然西門町有很多韓國與東南亞的觀光客，101大樓與信義區也有不少歐美商務客，但台灣都是老牌景點，主題旅遊與體驗感始終拉抬不上來。就算有新型態的「演唱會經濟」爆發，免簽證入境國籍擴增，以及老街老巷的「台灣感性」，但都無法為整體觀光逆差翻盤。

墾丁大街、澎湖與金馬現在都只看得到高中生與親子家庭零星到訪，因為連大學生都知道去日本與越南，性價比肯定更高。離島來回機票跟港澳差不多，但能去的地方跟30年前幾乎一樣，難怪讓人去過一次就不想再去。包括墾丁在內，缺乏高端旅遊所需的條件，但住房價格又居高不下，很難不成為酸民的標靶。這造成各主力景點旅遊人次與平均花費下降，且不易吸引大型投資案，這都是現實的挑戰。

對於國旅業者來說，五缺問題也難解，加上高鐵票價凍漲，台灣西部成為一日生活圈，要讓外地客留下來多住一晚不容易。交通部今年將推動的五大補助方案，包括平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工旅遊獎勵方案，以及Taiwan PASS平日國旅優惠，看得出來也是治標不治本。

包括四季酒店與柏悅酒店即將在信義區開業，洲際酒店插旗北中南，房價破萬已是國旅新常態，但出了高大上旅館的門，逛來逛去還是跟著黃仁勳逛夜市，還有複製貼上的老街，國旅要能出頭天，確實還需要官民都懂得如何提升體驗。像是花火節或熱氣球嘉年華，國人都已經相當熟悉，如何推廣到海外，讓國外觀光客也能為了大型活動，願意不辭千里造訪非主流景點，確實還需要更多成功案例來反覆驗證。

跟著舒華遊桃園，或是有機會跟著子瑜走府城，肯定都是正確的行銷策略，而本土景點的顏值跟內涵若能持續提升到與美麗代言人同一水平，就有機會在國際旅遊競局中突圍。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）