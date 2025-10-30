觀光逆差破紀錄 觀光署長：不影響國旅

[Newtalk新聞] 國民黨新任主席鄭麗文週六就任前，對於2028年的可能總統參選人，鄭麗文曾稱國民黨內未來有能力與能量問鼎總統大位的政治明星，「也有可能不只一位」。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪期間進一步表示，國民黨目前有呼聲的不只台中市長盧秀燕，還有立法院長韓國瑜，甚至有人講台北市長蔣萬安。 由於鄭麗文在國民黨主席選前，未如同郝龍斌 、羅智強等人承諾不選2028年總統，使得鄭麗文當選後，多次被關切此議題。鄭麗文日前表示，國民黨是尊重制度的政黨，黨內未來有能力與能量問鼎總統大位的政治明星，「也有可能不只一位」，其中有可能包含盧秀燕市長，大家不用擔心。 鄭麗文接受媒體專訪期間，她更一步表示，國民黨目前有呼聲的不只盧秀燕，本來國民黨內有高共識希望盧秀燕接主席，因為對盧秀燕的未來有期待，可是不代表沒人對韓國瑜沒期待，甚至有人講蔣萬安，有期待、呼聲的人很多。 至於鄭麗文本人。她講明，「本來就不是討論我，我從來沒想過要選2028。」她更表示，現在不該量身訂做或是內定誰選總統，也不該現在就問這些呼聲高的人，不僅會傷害國民黨，更會製造無謂的紛擾。查看原文更多Newtalk新聞報導疑遭網路

新頭殼 ・ 10 小時前