觀光逆差破紀錄 觀光署長：不影響國旅
[NOWnews今日新聞] 國人喜愛出國旅遊，但國際觀光客來台狀況卻不如預期，今年截至9月，觀光逆差高達805萬人次創下新高。觀光署長陳玉秀坦言，住宿昂貴，加上出國匯率相對便宜，國人偏好出國，或是當日來回的國旅。
依內政部移民署初估，今年1至9月止，來台旅客超過605萬人次，另已公布今年1至7月實際來台旅客突破478萬人次。另一方面，國人持續出國旅遊，前三季出國人次約1410萬，逆差高達805萬人次。
國民黨立委洪孟楷質詢時直言，今年剩下3個月，觀光逆差要創紀錄嗎？民眾黨立委林國成也指出，國旅高房價，遇到活動還有哄抬房價10倍，把旅客當成盤子。
觀光署長陳玉秀指出，因為匯率出國相對便宜，國人偏好出國旅遊，不過出國不影響國旅，台灣假日住宿價格貴，國人國旅偏好一日來回，明年會持續提出計畫鼓勵國人國旅。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
Uber攜高鐵推點數回饋！會員加碼送 還有機會折1600 元等值車票
台鐵首度合作松山文創園區 聯名便當限時限量販售
桃機臨時過夜機坪「春節前全數啟用」 增16個停機位提升調度量能
其他人也在看
外國觀光客也不來了？他回國驚見「2件事」感嘆：台灣根本中繼站
台灣人不愛國旅，連外國觀光客也不來了嗎？一名網友分享，從歐洲旅遊回國，親眼目睹「2件事」，讓他不禁感嘆「國旅真的有夠慘」，貼文曝光引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
出國比國旅便宜 議員：問題在「一例一休」
[NOWnews今日新聞]國旅市場低迷，各縣市政府紛紛想方設法刺激消費。台中市議員李中今(29)日質詢指出，觀光不振的根本問題在於休假制度不合時宜，中央推動「一例一休」造成假期過度集中於週末，不僅讓住...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
川習會上場，先懂十五五規畫！台商未來5年必懂的世界規則：韭菜進化術
中國局勢有多艱難、未來5年經濟會如何走，商周第一時間深入中國經濟重鎮上海、昆山，展開為期8天的實地調查，揭開陸股創10年新高、上海豪宅1日售罄的真相！商業周刊 ・ 12 小時前
國民黨2028大選不一定推盧秀燕？鄭麗文坦言：這2人的呼聲也很高
國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日正式上任，面對2028大選，外界和國民黨內不少人都認為台中市長盧秀燕會是最強棒，但鄭麗文日前則脫口，「有能力參選的恐怕不只一位」，引發外界高度議論。對此，鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時直言，除了盧秀燕之外，還有這兩人呼聲也很高，至於自己則沒想過要選2028。台中市黨團書記長李中日前則質疑，鄭麗文一直未對2028總統......風傳媒 ・ 14 小時前
台灣大學全面捍名！ 告「台大運輸」獲判賠100萬元
「台灣大學」是國內頂尖學府，聲名遠播且形象正面，吸引坊間許多業者使用「台大」取名，但近年校方積極捍衛校名，先前才狀告「台大補習班」，雙方去年和解且補習班改名，這回又告上「台大運輸」公司，一審智慧法院判...華視 ・ 13 小時前
別再用熱水壺煮泡麵 日本飯店揭後果
[NOWnews今日新聞]一般飯店除了毛巾等備品之外，也會擺放熱水壺等物品，讓住客可以享受舒適的時光。不過如果將這些方便當成隨便，可能會對飯店造成困擾。日本一間飯店近來就發影片表示，有人會使用電熱水壺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日月潭飯店「一晚破4.7萬」！網驚呆：這價格有含來回機票？眾人戰翻
台灣人喜歡出國玩，即便是短期旅遊許多人的首選經常是日本、韓國，而非國旅，近年來國旅面臨衰退問題，其中引發熱議的就是「國旅住宿價格高昂」經常讓人望之卻步，近來就有民眾發現日月潭一家飯店，週六一晚價格竟要價超過4萬7千元，引發網友正反兩面討論。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
道奇先發9棒全被他三振！藍鳥22歲先發7局飆12K寫76年新紀錄
洛杉磯道奇與多倫多藍鳥的世界大賽G5，藍鳥靠著22歲菜鳥投手Trey Yesavage先發7局狂飆12次三振的一戰封神表現，終場6：1擊敗道奇，在世界大賽取的3勝2敗的聽牌優勢，Trey Yesavage超越1949年世界大賽G1 Don Newcombe的11次三振），成為單獨最多三振紀錄保持人。太報 ・ 8 小時前
不只盧秀燕能選總統 鄭麗文再點名兩人
[Newtalk新聞] 國民黨新任主席鄭麗文週六就任前，對於2028年的可能總統參選人，鄭麗文曾稱國民黨內未來有能力與能量問鼎總統大位的政治明星，「也有可能不只一位」。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪期間進一步表示，國民黨目前有呼聲的不只台中市長盧秀燕，還有立法院長韓國瑜，甚至有人講台北市長蔣萬安。 由於鄭麗文在國民黨主席選前，未如同郝龍斌 、羅智強等人承諾不選2028年總統，使得鄭麗文當選後，多次被關切此議題。鄭麗文日前表示，國民黨是尊重制度的政黨，黨內未來有能力與能量問鼎總統大位的政治明星，「也有可能不只一位」，其中有可能包含盧秀燕市長，大家不用擔心。 鄭麗文接受媒體專訪期間，她更一步表示，國民黨目前有呼聲的不只盧秀燕，本來國民黨內有高共識希望盧秀燕接主席，因為對盧秀燕的未來有期待，可是不代表沒人對韓國瑜沒期待，甚至有人講蔣萬安，有期待、呼聲的人很多。 至於鄭麗文本人。她講明，「本來就不是討論我，我從來沒想過要選2028。」她更表示，現在不該量身訂做或是內定誰選總統，也不該現在就問這些呼聲高的人，不僅會傷害國民黨，更會製造無謂的紛擾。查看原文更多Newtalk新聞報導疑遭網路新頭殼 ・ 10 小時前
2大2小春節住高雄2晚近12萬 觀光局說話了
[NOWnews今日新聞]農曆春節，各大飯店住房價會相比平時高出不少，不過卻有民眾上網搜尋高雄市飯店房價時，發現「高雄中央公園英迪格酒店」兩晚要價11萬4576元，還有另一間「帕鉑候工所-高雄駁二館」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
孫立人擬遷葬安徽 陸委會：家屬權利
（中央社記者李雅雯台北30日電）孫立人將軍次子孫天平日前表示，盼能將孫立人遺骨遷葬中國大陸安徽。陸委會今天表示，這是家屬的權利，政府沒有特定立場；當年很多將軍安葬在台，後來遷葬在陸的例子不多。中央社 ・ 9 小時前
美股飆泡沫極限？華爾街傳奇預言像1999年一樣瘋 2因素擋不住
美股持續強勢上攻，四大指數再創歷史新高，市場情緒高漲，彷彿漲勢已無天花板。隨著美中貿易緊張情勢緩和，投資氣氛轉為樂觀，部分專家甚至預測，美股正邁向一波可能超越2000年網路泡沫前的猛烈漲勢。中時財經即時 ・ 1 天前
想在日月潭住一晚「要價破4.7萬」 網驚呆：這價格有含來回機票？
國旅住宿近年經常被網友批評太貴，甚至直言不如出國玩，有網友近日查詢房價後發現，國內住宿竟出現一晚就要價超過4.7萬元，讓網友直呼「這價格是有含來回機票嗎？」、「看完台灣飯店價格就默默看機票」。太報 ・ 12 小時前
淘寶遭疑「非洲豬瘟破口」恐被下架？ 急發聲：已合法落地可監管
台中爆發非洲豬瘟，遭疑是境外風險商品透過境外平台入侵台灣，且中國電商平台淘寶與拼多多在台營運，卻未在台設立公司接受納管，對此，行政院長卓榮泰表示將要求兩大平台「限期落地」，若逾期未依規登記並納管，將要求下架；對此，淘寶今(30)日發聲明強調，「2018年淘寶台灣分公司已依循法規合法落地，接受監管」。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
網傳新北三重水流公市場販售現宰豬肉 市府稽查確認解凍後出售
新北市政府今天表示，網傳新北市三重區水流公市場，有攤商販售現宰豬肉，農業局和經發局市場處聯合稽查小組今天前往稽查，確認攤商是昨天（29日）將冷凍豬肉解凍後出售，業者並且出示屠宰證明，並無違規。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
寧願出國也不要國旅？台灣觀光逆差達805萬人次 觀光署長認了：住宿太貴
連假、年假大家都往國外跑，國旅冷颼颼！根據觀光署統計資料顯示，今年1月到9月，出境人數比入境人數多了805萬人，「觀光逆差」比去年更嚴重。對此，觀光署長陳玉秀今（30）日在備詢時坦言，國旅有三大問題，其中一項是「住宿費太貴」，明年也要提解決辦法。近年來國旅花費價格高昂，但品質卻不如以往，導致旅遊人數不斷下降，最令人詬病的就是，國旅的住宿實在貴得驚人，每每點開......風傳媒 ・ 9 小時前
假街訪「讓我勃起拿5萬」！色男佯SWAG主持搭訕 誘女入廁所性侵全拍下
（社會中心／綜合報導）自稱是成人平台SWAG街訪主持人的郭男，假藉「拍片通關遊戲」名義，在台北市街頭搭訕年輕女 […]引新聞 ・ 1 天前
菜鳥耶薩維奇世界大賽展翅 「心跳很慢」主宰全場
（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）藍鳥22歲投手耶薩維奇今天7局12次三振改寫世界大賽新人紀錄。他僅花5個月從小聯盟1A升上大聯盟，球團高層形容他「心跳很慢」，在場上沉著冷靜，具備大將之風。中央社 ・ 14 小時前
豬瘟邊境破口？立委批小包裹免查驗成漏洞 有人1年申請3002次⋯就在台中
台中梧棲養豬場爆發國內非洲豬瘟首例，外界質疑現行食藥署「海外小型包裹夾帶肉品」查驗制度有漏洞成為破口。民進黨立委林淑芬今（10/30）在立院衛環委員會指出，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」，痛批食藥署開了門卻兩手一攤，食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查二次，開罰3萬元。太報 ・ 12 小時前