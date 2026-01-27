觀光逆差破7千億 洪孟楷點名「坐辦公室的官員」：方法是什麼？

交通部觀光署公布114年旅客出入境統計，去年高達1894萬餘人次出國，外國旅客來台則僅857萬餘人次，觀光產值逆差7000億元。國民黨立委洪孟楷直言，「坐在辦公室裡的官員：吸引外國觀光客來台灣，你們真正的方法是什麼？」並強調2026年的開始，台灣觀光宛如在急診室插管搶救，政府還要粉飾太平到什麼時候？

洪孟楷今（27）日在臉書指出，逆差首次突破千萬人次、金額高達7千億元，這樣的「紀錄」，沒人想要，洪說更諷刺的是，去年10月在質詢時，他已語重心長提醒觀光署新任署長陳玉秀，「報告通篇粉飾太平，讓不知情的人誤以為台灣觀光大順差」，當時逆差已逼近900萬人次，難道今年會破千萬？如今一語成讖，事實證明，粉飾太平的政策，救不了正在插管的台灣觀光。

洪孟楷進一步指出，觀光署一方面強調「國人出境有利於國籍航空、旅遊、保險與零售產業」，彷彿出國越多越好，另一方面，前幾年又自行訂下「入境人次恢復門檻」，結果跳票、下修，過去入境觀光突破千萬人次並非做不到，如今卻成了空話，逆差持續擴大。

另外，洪孟楷認為，官方宣稱全年國旅2.22億旅次、產值5,185 億元，乍看亮眼，實際卻漏洞百出，因觀光署改用「旅次」作為統計基礎，只要出門一次就算，跨縣市開會、返鄉探親，全都納入國旅，再把餐飲、交通、一般消費等日常支出全面灌進「觀光產值」，這5,000多億元，與其說是觀光榮景，不如說是把全民生活成本包裝成政績。

洪孟楷感嘆表示，疫情結束後，亞洲各國都在搶觀光市場，因為觀光產業能帶動飯店、住宿、餐飲、運輸等廣大民生行業，讓更多人受益，而非像高科技產業只集中於少數企業，當泰國、韓國早已回到疫前入境水準，台灣還要被動到何時？撇開補貼與撒幣，「請問這些坐在辦公室裡的官員：吸引外國觀光客來台灣，你們真正的方法是什麼？」2026年的開始，台灣觀光宛如在急診室插管搶救，政府要粉飾太平到什麼時候？

