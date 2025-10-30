觀光逆差1到9月805萬人次 觀光署：不影響國旅

（中央社記者余曉涵台北30日電）據觀光署統計，今年1到9月觀光逆差達805萬人次。署長陳玉秀今天表示，因匯率影響，出國相對便宜，短時間還是會維持這種現象，但台灣旅客沒有因此就不進行國內旅遊。

立法院交通委員會今天邀請交通部及觀光署署長陳玉秀，就「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形振興改善措施」進行專題報告，並備質詢。

根據觀光署提出的業務報告，依照移民署初估，今年1到9月，來台旅客超過605萬人次，較去年同期成長9%；其中，日本成長12%，較去年提早1個月突破百萬人次，而東南亞方面受惠免簽延長、拓點助攻等，讓菲律賓來台創新高，印度及紐澳市場的成長幅度都超過2位數。

陳玉秀備詢時坦言，目前1到9月的觀光逆差為805萬人次。國民黨立法委員洪孟楷指出，去年觀光逆差將近900萬人次，今年1到9月已經805萬人次，最後3個月要創紀錄可能性高。

陳玉秀表示，雖然因匯率讓台灣旅客出國相對便宜，短時間內還是會持續這種現象；但根據調查，出國不影響國旅。

洪孟楷則認為，出國不影響國旅是創新說法，旅客為何不留宿才是問題。陳玉秀表示，國旅不留宿，主要是台灣旅客覺得住宿比較貴，且不太在平日請假去旅遊，讓週末相對擁擠；明年將提出年度計畫，盼解決平日不出遊的問題。

民進黨立委李昆澤表示，觀光署目標全年來台旅客人次已下修為900萬人次，但1到7月僅478萬3466人次，預估全年應該只有830萬到840萬人次。

李昆澤說，台灣觀光已陷入困境，且有3大問題，第1個是國際觀光落後平均標準，第2個是連續2年無法達成原有目標，第3個已不是疫情衝擊和匯率問題，而是觀光結構出現危機。

交通部次長林國顯表示，目前台灣觀光旅遊的問題，1個是台灣旅客喜愛出國，第2個是台灣環境和旅宿費用相對高，第3個是景點必須要推陳出新。

李昆澤表示，台灣觀光景點同質性高、無法建立區域旅遊品牌形象外，資訊及交通系統整合一直無法改善，旅客都只能在北北基桃旅遊、觀光區也過度集中等，都是台灣觀光問題。（編輯：吳素柔）1141030