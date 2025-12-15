觀察站／兩強內戰 待「一姐」盧秀燕整合

2026年台中市長選舉為藍、綠決戰關鍵，民進黨早早提名立委何欣純迎戰，反觀國民黨，市長盧秀燕手握執政優勢，人選卻遲遲未定，基層焦慮升高。立委楊瓊瓔先宣布參選，備戰多時的立院副院長江啟臣也提早表態，讓國民黨有時間協調，黨內競爭如何圓滿落幕，「藍營一姐」盧秀燕角色吃重。

民進黨在「大罷免」失利後，2026選舉被視為賴清德總統鞏固領導地位的重要戰役。台中市長寶座，更是盧秀燕不能失守的戰略重鎮，誰來協調江、楊之爭，盧被寄予重望。

藍營原預期2026台中市長選舉「穩健接棒」，江啟臣長期跨區經營，被視為盧卸任後最具接班態勢人選，但黨內資深前輩楊瓊瓔上月底喊出「我準備好了」，高調宣示參選，瞬間打破既有布局，讓藍營內部風向急轉。

楊瓊瓔表態後，江啟臣維持低調，未正面回應，但黨內已難以迴避「兩強競逐」的現實；江啟臣前天打破沉默，鬆口爭取黨內提名，讓這場被形容為「姐弟之爭」的黨內競合正式檯面化。

挺江陣營不諱言，江啟臣提早表態，與黨內與基層壓力相關，8年前江就打算參選市長，但謹慎以對讓他失了先機，慢盧秀燕一步宣布參選，最後輸盧0.6個百分點，這次挺江民代一再告誡「不要重蹈覆轍」。

江、楊都是強棒，如何產生人選？黨內有不同聲音，更憂心整合期一旦拉長，恐加深裂痕，加上議員選舉仍存在藍白競合、整合不易的現實，當民進黨已「定於一尊」，藍營面對的時間與心理壓力都同步擴大。

整合關鍵仍在盧秀燕，她與江、楊皆有深厚情誼，被視為最具整合力的人選，盧祝福二人，未明確選邊站。盧曾表示「我沒有接班人」，若需要協助義不容辭。

依現況來看，盧若持續保持距離，黨內整合期勢必拉長，盧若出手協調、拍板人選，解決藍營難題，進一步推升盧在黨內與全國的政治分量，對2028布局更具指標意義。

