觀察站／「反明文」恩怨浮出 綠票倉隱憂

嘉義縣長年是綠營票倉，民進黨前立委陳明文操盤下，政權難以撼動，但派系間「反明文規定」恩怨，在初選期間再度躍上檯面。蔡易餘雖在黨內初選出線，但要能順利接棒縣長，不僅面臨藍白「在野大聯盟」挑戰、黨內外的「反明文」勢力威脅，英系背景如何與中央主流賴系同調，也是關鍵。

本屆嘉義縣長選舉，國民黨王育敏備戰不到一百天就奪下百分之卅五選票，呈現藍營基本盤，目前藍白合正醞釀，立委兼民眾黨嘉義黨部主委張啓楷日前透露已接觸適合人選，身兼國民黨嘉縣黨部主委的王育敏也朝在野大聯盟努力，據了解，嘉縣婦女會前理事長吳亮儀、前立委曾銘宗及前立委林國慶都是可能人選。

民進黨初選向來激烈，但在選前總能團結取勝；蔡易餘與初選對手黃榮利長期經營範圍均屬嘉縣海區，蔡易餘成功爭取議長張明達力挺，化解張與縣長翁章梁七年前黨內縣長初選心結，最後以「團結的嘉義隊」獲得高支持度，年底投票能否整合黨內分歧，是延續綠營執政不可或缺因素。

陳明文二○○一年當選縣長，綠營迄今執政嘉縣廿五年，藍營難以抗衡。賴清德總統前年大選，嘉縣得票率百分之四七．六九，僅次南二都。

然而，地方「反明文規定」儼然成形，海區黃文峯家族力挺人選競逐本屆太保市長、朴子市長，都扳倒陳明文主導「國嘉隊」、由民進黨徵召的人選，兩市為高鐵特區、台積電設廠等未來縣政發動機，雙方撕破臉、翻舊帳，恩怨短期難修復，仍是年底選舉未爆彈。

