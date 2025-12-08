觀察站／善終需準備 健保支付諮商費又何妨
善終是需要準備的，但國內首例終活調查，卻揭露國人準備嚴重不足；邁入超高齡社會的台灣，一個人的老後，衝擊正步步進逼，簽預立醫療決定或許能扮演「緩衝墊」，相比無效醫療要付出的巨大社會成本，用健保給付預立醫療照護諮商費用又何妨？
邁入超高齡社會會怎樣？走在前面的日本已給出答案。超級老人大國日本，六十五歲老人占總人口近三成，他們遭遇的孤獨死、多死社會（死亡多過出生人數），超高齡社會元年的台灣也正在發生。
日本勞動力告急，長照人才大缺，許多人被迫照顧辭職。高齡單人家庭數量迅速增加，沒有親屬或即使有親戚也不願依賴親屬的人數也在增加。他們住院沒有緊急聯絡人，死後沒人幫忙辦喪禮、火化或其他程序，坊間「高齡者等終身支援事業」應運而生。
業者一收到死訊，聯絡相關人員、代辦喪禮、解約手機等，協助「登出」人間。日本政府預料這類需求未來會大增，去年訂出高齡者等終身支持事業者指導方針，規範業者也保護老人死後尊嚴。
台灣一人宅今年首季有二四八萬戶，十年間增加近六成，台灣家庭結構已改變，越來越多年輕人不婚不生，可預見的未來，人口必定大減，一個人的老後也不遠了，民眾不知危機將至，賴政府也在狀況外。
生命盡頭，救是愛，不救也是愛，台灣有亞洲第一部病主法，提早簽署就不用給家人帶來困擾，但上路七年，卻只有十二萬多人簽署，卡關主因是做預立醫療照護諮商（ＡＣＰ）要付費。
今日日本，明日台灣，國發會預估二○四七年，台灣老化速度超車日本，超高齡社會衝擊恐又快又猛，很可能拖垮醫療、社福、經濟，打開生死禁忌，為身後事預做安排，是當務之急，提高預立醫療決定簽署率更是重中之重，ＡＣＰ由健保給付是可行解方，門檻可逐步放寬，但要快。
