觀察站／國安基金退出場時機好 有望清倉疾無蹤

國安基金委員會議昨天決議終結國安基金史上最長的一次護盤任務，除了台股大盤指數已站上三萬點，顯示投資人的信心，以及多項經濟指標已展現台灣基本面之外，選擇這個時間點退場還有兩大效益，其一，由於台股成交量放大，將使國安基金賣股更能「去無蹤」；其二，國安基金去年第四季等於完全被「卡」在場內，雖未再買股但因為未被授權退場而不能賣股，如今終於可以賣股，而且以台股當前的成交量來看，不但能賣到好價格，也可望縮短清倉的時間。

根據國安基金幕僚評估，台股從新年開盤以來，成交量都超過六千億元，甚至來到八千多億元，國安基金僅一二二億餘元的持股部位要退場，更能被龐大的成交量所稀釋。據了解，國安基金幕僚內部已定調，會「很有秩序的退場」，不只看價、也會看量。

此外，這次國安基金退場的情境，與一○九年進場護盤和退場的情境較相似，當時也是在股市創高、多頭架構確立的情況下「功成身退」，預期對市場的負面衝擊有限，而且不會改變台股既有的多頭格局。

投顧法人認為，國安基金退場頂多只會造成短期的心理影響，更何況國安基金實際上在三個月前即未再出手護盤，因此影響本周台股走勢的因素，和國安基金退場相比，美國最高法院對川普對等關稅的判決，以及台積電周四法說會釋出的訊息影響更大。

