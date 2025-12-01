觀察站／憂壽險利差損包袱 彭金隆拆彈

保險學者出身的金管會主委彭金隆上任之後，提出最具代表性的兩項政策，一是亞洲資產管理中心，二是壽險業的制度改革，除了壽險業的抗匯率波動會計制度調整，壽險商品「非長期保證」制度的推出，將成為彭金隆的另一施政重點。

金管會推動的「非長期保證利率」制度改革並非台灣獨有，彭金隆推動非長期保證利率改革，來自於讓壽險業受災慘重，甚至當壽險業要接軌IFRS 17的ＩＣＳ新制時，金管會還特別對「高利保單」提出更多過渡措施救援「利差損」問題，光是為六大壽險公司的百分之六保單「貼標」（壽險業對於高利保單適用淨資產過渡措施的術語）不夠，還要為了「新八大」壽險公司再把貼標水準降至百分之四，可見「高利保證」沉重的歷史包袱，若不改變現在「長期保證利率」的作法，難保歷史慘劇哪天不會在另一個場景重演。

彭金隆希望在改革之後，壽險業發行的新保單不會再產生高額利差損的後遺症。此外，「非保證利率」制度也有助於改善「幣別錯配」，幣別錯配最典型的就是賣了一堆台幣保單，卻把多數保費拿去投資美元商品，之所以產生這種現象，和壽險業者要去拚更多的投資利潤給付高利率有關，當給付利率愈偏離市場行情，業者在利率給付壓力之下的「幣別錯配」誘因就更大。

放眼海外市場，也許是國人習慣把壽險除了當作保障，也看重儲蓄性質，加上市場競爭壓力，長期保證利率的壽險已成為全球獨有，例如歐盟的投資型保單或分紅型保單，都是零保證利率，就看有沒有賺錢可讓保戶來分紅，另外，利變型商品也是「類去保證化」，只有預定利率固定，但宣告利率則隨市場浮動。

也有業者感嘆，全世界沒有像台灣這麼敢保證的，然而，雖然業者為高利保單付出極大成本，但由於投資風險並未轉嫁給保戶，所以保戶這麼多年來對保證利率都習以為常，就像健保必要時仍得調高健保費用一樣，保險也得走向非長期保證的制度，才能讓定價真正反映隨時變動的風險。

