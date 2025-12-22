觀察站／抹紅陷阱 在野只能見招拆招

攸關一點二五兆元的軍購特別條例草案，今再度向立院叩關。圖／聯合報系資料照片

攸關一點二五兆元的軍購特別條例草案再度向立院叩關。面對賴政府仗美國老大哥之勢，對國會與社會實施情勒，意圖把反對者打上「投降」與「反美」的烙印，在野陣營為免被套紅帽子，只能見招拆招。

此次軍購特別預算規模空前，內容含混不清程度也是空前。上周美方公告一筆軍售清單，國防部立刻宣布，其中部分將編列在特別預算內。問題是，已被編進預算清單的裝備，政府難道還不確定，到底美方賣不賣？

近日有人替政府開脫，我方顧慮與美國默契，在華府宣布出售前不便曝光，如此說法同樣禁不起考驗。除了美國政府的海外軍售（ＦＭＳ）外，其他管道的項目有什麼不能公開？不禁讓人懷疑，一點二五兆元是先射箭後畫靶，項目至今沒有確定？

軍事投資從發想到形成戰力，需相當長時間。近年美國軍工供應鏈「誤點」情況，更是引發各盟國一片抱怨。特別條例草案限定八年內執行完畢，屆時不跳票的可能性微乎其微。賴政府強調，一點二五兆分八年編列，財力負擔不成問題，卻不願承認：每年多編一千五百億「正常」預算，才是更合理方式。

然而，美國參眾兩院可主動編列某些軍事投資，要求行政部門照辦；我國立法院只能被動審查行政院送來的方案，近年甚至連刪預算都被汙名化。一點二五兆絕對應該改為年度預算，但執政團隊擺明不做，硬要丟出特別預算的包裹，立院除非全盤否定，否則沒有其他辦法。但如此勢必「誤殺」不少有必要項目，更將掉入綠營的抹紅陷阱。

強化國防一直是多數民眾共識，社會的親美氛圍一時也難以打破。對在野黨而言，必須體會議事阻擋是手段而非目的，在無法改變特別預算框架的前提下，只能夠進行「不對稱打擊」，精確瞄準某些最不合理、最有刪減正當性的項目。同時乘機以志願役官兵加薪或年改煞車等手段，作為交換籌碼。面對不講武德、招式沒有底線的對手，見招拆招也是在野黨不得不的選擇。

