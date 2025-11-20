觀察站／政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

行政院20日提出政院版財劃法修正草案，細究政院版本發現充滿算計、關鍵條文蓋牌，看似善意卻像利箭，為朝野衝突埋下變數。 圖為行政院大樓。圖／聯合報系資料照

立法院從去年底二修財劃法後，行政院長卓榮泰遲至昨天終於端出政院版本，宣稱釋出規模拉高到一兆二○○二億元，創下歷史新高。財劃法大戰，下一個戰場在立法院，卓揆日前宣布「全面迎戰」，他昨天再上火線向藍白喊話勿一意孤行，否則會造成「財政土石流」，但細究政院版本會發現充滿算計，關鍵處還刻意「蓋牌」，看似橄欖枝卻更像一把利箭，埋下朝野衝突變數。

財劃法超過四分之一世紀未修正，最近卻可能一修再修。在野黨去年通過財劃法新版本，逼中央下放權力，讓中央統籌分配稅款多釋放四千多億元給地方，結果政院使出五鬼搬運，砍刪一般性與計畫型補助款，導致地方弱勢補助、捷運計畫幾乎快斷炊，逼著在野黨只好再修法增設「不得低於前一年」條文，以保障地方財源。

朝野針對財劃法再交鋒，政院版財劃法儘管對垂直、水平分配有比較完整的規畫，但其實處處機關算盡。

首先，政院記者會宣稱挹注地方一點二兆元創歷史新高，但立院本月再修正版本，在野黨版本是釋出一兆四三二九億元，政院版釋出總規模還縮水二三二七億元，在野黨如何接受？

其次，立院再修正版本的一般與計畫型補助款分別為二五○一億元與二九五四億元，結果政院版全縮水，且細究法條會發現，中央藏有扼住地方政府喉嚨的「巧門」，政院刪除原本三讀條文中「不得少於前一年」的條文，增加中央可依照考核成績分配補助款，如果地方違反中央指定的用途與範圍，政院還會暫停撥付，中央手握分配大權，忽視地方自治精神。

最關鍵的水平分配方面，政院版本納入土地面積、產業外部成本、人口數等，營業稅分配則大幅下降，光看法條就可推估「台北市恐怕首當其衝，中南部、東部離島有可能增加」。政院以此讓讓藍營陷入內亂，更「蓋牌」刻意不公布各縣市獲補助金額，堪稱執政黨高招，也有企圖分化地方之嫌。

二○二六縣市長大選在即，朝野競相修法不能只是炒短線，以為先過了明年再說；民主國家政黨輪替是常態，財劃法攸關國家財政的長治久安，立法院應基於國家利益去思考修法全貌，而不是淪為政黨的軍備競賽。朝野未來都可能主客易位，難道財劃法還要一改再改？如果「換了屁股就換腦袋」，將是國家財政紀律的最大傷害。

