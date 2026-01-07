觀察站／教長被點名 陸學位生來台無望
大陸一口氣將劉世芳、鄭英耀兩位現任部會首長列為「台獨頑固分子」，除了呈現出兩岸關係進一步向下滑的跡象，更重要的是此番制裁與「定性」，究竟釋出兩岸交流何種訊號。
劉世芳曾說要讓賴總統「做台灣國的主人」、並逕行「承認中華人民共和國」；而對「台灣中國一邊一國」的說法，鄭英耀也強調是「這無庸置疑」。但比起這些措辭強烈的台獨言論，更實質的是兩位部長所主管的部會政策常「跑得比較前面」，甚至不時超車陸委會，做出嚴苛的大陸政策。
以內政部來說，去年來陸續爆發陸配除籍證明案、搬出「國籍法」收緊陸配參政權、要求來台定居需繳交未領大陸護照公證書等，去年底還以「打詐」為由，對小紅書封鎖一年。至於申請來台許可證莫名被拒，也早已有不少大陸民眾在社群平台貼文抱怨。
教育部動作更是不遑多讓。去年接連對與中共統戰部具隸屬關係的暨南大學等三所高校、以及大陸工信部直屬的北京航空航天大學等七所高校，恣意取消學歷採認或禁止國內各校與之合作，鄭英耀其後一度拋出現階段不鼓勵，甚至是禁止中小學和大學「交流只想到中國」。教育部主導的「識讀中國威脅」教材也已如火如荼進行。
檯面下則是教育部對大學師生赴陸交流規範持續緊縮，不僅有許多私下警告與威脅，甚至還祭出處分措施，因資源仰人鼻息，學界也只能敢怒不敢言。
此次陸方宣布相關懲戒措施，背後的政策訊號值得留意。特別是鄭英耀「上榜」形同宣告大陸學位生重啟來台無望。道理很簡單，大陸若讓「台獨部長」主導的教育部陶冶赴台就讀的學位生，這無異於自我矛盾。至於後續若是進一步緊縮交換生來台或者各項短期專業交流，則恐怕將會釋出更大的警訊，因為這等於違背陸方擴大兩岸人員往來的基本政策，或預示著不容小覷的危機。
