觀察站／柯志恩揭弊助攻 謝龍介鐵漢拚戰

南二都長期由民進黨執政，下屆市長選舉能否由「綠地」變「藍天」，極具指標意義。國民黨徵召柯志恩及謝龍介二度參戰，柯這次挾著揭弊形象登場，戰力值大幅增強，謝龍介本屆選舉險些戰勝黃偉哲，捲土重來亮出海軍陸戰隊的鐵漢精神拚戰，「只當一任」的承諾能否成為翻攪選局的利劍，備受關注。

高雄、台南市長選戰提前白熱化，國民黨搶在民進黨初選前徵召立委柯志恩及謝龍介，提早「亮牌」就戰鬥位置，展現胸有成竹氣勢，大有激勵軍心意圖。

柯志恩3年前臨危受命投入高雄市長選舉，與實力堅強的陳其邁對戰，儘管不脫「砲灰」命運，卻戰得有聲有色，拿下52萬票，不只護住藍營基本盤，更拉近藍綠選票差距。

這次她背負黨中央高度期待再度投身戰局，不同於3年前的是，她因接連揭露美濃大峽谷和山光電等弊案，樹立敢講、敢打形象，成功以監督角色創下聲量，反觀民進黨內初選，4名綠委競爭激烈，陸續浮現「罩門」，不論誰最後出線與柯對陣，都讓藍營握有戰略縫隙。

謝龍介捲土重來再戰台南市長，憑著高知名度及空戰操作，聲勢不差，本屆市長選舉，謝龍介只小輸尋求連任的黃偉哲不到5萬票，證明藍營在台南並非全無突破空間。此次國民黨提名策略有別於過去3、40年作法，提早因應民進黨布局做全面性規畫，謝龍介承諾「只當一任」，主要在弱化藍綠意識形態的對立，尋求中間選民認同。

目前民進黨立委林俊憲和陳亭妃都自詡是黨內「桶箍」，可以團結黨內的力量奠定2026勝選，實則競爭異常激烈，屆時敗方能否全然接受並全力輔選仍存變數，兩人若整合不順，勢必削弱整體戰力，也正是謝龍介可能「翻盤」的最大機會。

