觀察站／民進黨從「愛鄉土」變調成「愛砂土」

近年來，全台各地的土方之亂已成國土治安的毒瘤，內政部國土署提出的答案之一，是擴增去化管道，其中包含「農地改良回填」。雖然有法律規範回填土的標準，然而營建廢棄土方來源複雜，常夾雜砂石、磚瓦、混凝土塊，甚至汙染物，在地方稽查人力長期不足的現實下，如何確保回填內容完全符合法規。

如果要追根究底，這波政策正是因應去年爆發的美濃大峽谷事件。

當時高雄美濃大面積農地遭到外界披露土方違法回填，為了根絕車輛隨意棄置營建土石與廢棄物，國土署今年要求載運土石方的車輛必須加裝ＧＰＳ，並使用電子聯單的申報方式，防止不肖業者製作假聯單、和違規棄置。

新制雖立意良善，但核心問題在於全台合法土資場嚴重不足，即使土方車輛有追蹤器，卻發現根本無處可倒，也正是因為缺乏嚴格管制與完整去化規畫，非法棄置、任意回填才會成為常態。

更諷刺的是，過去土方亂象最嚴重的受害者，正是農地與農村，非法回填、假農用真掩埋，早已造成大量良田結構破壞，甚至無法復耕。

如今政府不解決收容場所不足的結構性問題，卻把土方去化的腦筋動到農地，等於再度讓農地暴露在汙染的風險之中。

農地明明是國家糧食安全的命脈，竟被列為營建廢棄物的丟置選項之一，營建土石方往往夾雜鋼筋、磚塊甚至有害重金屬等，一旦回填就是給農地宣判死刑。儘管內政部、農業部都強調是要符合「農業發展條例施行細則」相關規定，不過法條固然禁止農地填入營建剩餘土石方，但是在實務執行上，風險與不確定性才是真正關鍵。

民進黨過去黨外時期高舉「清廉、勤政、愛鄉土」，如今看來顯得格外諷刺，別說清廉、勤政早已破功，在龐大的營建利益與土方壓力面前，鄉土也變成隨時可以犧牲的砂土。

一如民進黨政府推動光電，大批良田素地被拿來種電，從種電到填土，柿子都挑軟的吃，農地早已成了執政者心中最軟的一塊，隨時「可割可棄」。

