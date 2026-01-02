觀察站／白營2年條款前夕 柯文哲高調復出 黃國昌如何接招

民眾黨主席黃國昌（左二）昨與前主席柯文哲（右二）一同出席黨團記者會。記者胡經周／攝影

民眾黨前主席柯文哲近期復出動作頻頻，昨為推動代理孕母入法，親赴立院拜訪藍綠；先對著藍營直指台灣所有問題只在賴清德總統一念之間，卻又被綠營視為突破總預算卡關的一線希望，彷彿讓民眾黨又變成拉綠爭相拉攏的關鍵少數。相較於與國民黨互動密切的民眾黨主席黃國昌，沒實際黨權的柯文哲，更像民眾黨自轉一周後重新見到的太陽。

柯文哲因京華城案纏身，歷經一年多羈押禁見的政治空窗期，近期法院言詞辯論結束後，「復出」動作頻頻。柯文哲交保後啟動土城十講，現已更新到第四講，分享他在土城看守所期間的閱讀書籍，再與黃國昌直播、站台輔選，今日更將南下嘉義為民眾黨地委張啓楷輔選，一舉一動都是小草關注焦點。

柯文哲曾在直播脫口，要自動請纓住南部，面對兩顆太陽言論，又說「兩個太陽比沒有太陽好」，稱小黨兩個太陽都怕熱度不夠，甚至考量到黃國昌參選新北市長後分身乏術，提出久住南部以輔選南部小雞的想法，為民眾黨營造南北各有一顆太陽。

柯文哲在民眾黨執行兩年條款的前夕，昨日藉人工生殖法議題拜會朝野黨團，但其實人工生殖法案的卡關爭議點，仍在於開放的範圍，政院版與代理孕母脫鉤，僅開放單身女性與女性同志，但陳昭姿想解決不孕夫妻困境。柯文哲昨國會一日遊全程未觸及議題核心，反倒是藉由議題彰顯他在黨團運作上的主導性。

昨日最令人玩味的莫過於柯文哲受訪時，對不分區立委兩年條款態度轉趨曖昧。黃國昌曾說，柯文哲稱讚他當初在八月黨代表大會上堅持兩年條款，「這件事是對的」；但柯文哲昨天一句「私下再討論」、「黨內問題黨內解決」，更親赴立院展現遊走藍綠的本領，讓即將失去立院舞台的黃國昌顯得渺小，未來柯文哲、黃國昌兩大太陽將如何互動，自然備受矚目。

