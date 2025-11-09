觀察站／綠台南初選 賴系、反賴系對決 互踩本命區

民進黨2026台南市長初選激烈，立委陳亭妃（中）、立委林俊憲（右）競爭檯面化。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統本命區台南的二○二六初選早已殺到見骨，賴的嫡系大弟子立委林俊憲持續舉辦各區域後援會、邀同派系議員站台，立委陳亭妃持續深耕基層，展現民意支持度；林陣營指控藍營介入初選甚至與陳結合，儼然讓這場初選形成「賴系」與「反賴系」對決。

民進黨立委林俊憲（左）、陳亭妃（右）競爭台南市長初選，充滿硝煙味，賴清德總統（中）角色引關注。本報資料照片

近期媒體陸續發布的台南初選民調中，陳亭妃支持度幾乎都領先林俊憲，一名地方綠營人士認為，林俊憲去年起開始動員成立各區、各類別後援會，就為凝聚支持者，展現「正統人選」；另方面，陳亭妃與政治夥伴前議長郭信良扎根地方，與部分非綠陣營友好，鞏固綠營外，若加上藍、白支持，確實使這場初選不侷限在民進黨內。

林俊憲陣營結構整合能力強，十月起他幾乎每周都舉行政見發布會，同時邀集各選區議員力挺，另陸續在各地籌辦後援會，八日甫成立安南區後援會，就是前進陳亭妃的本命區，現場喊出超過五千名支持者到場，黨內基層公職、南市議會正副議長等廿多位民代齊聚，營造黨內大團結氣勢。

陳亭妃民代資歷完整、又是五屆資深立委，長年蹲點勤跑基層，親和力也十足，近期陸續針對體育、青壯世代、親子教育等議題提出政策，同時推出首波形象影片爭取支持，尤其她長期舉辦「妃妃姐姐萌樂園」系列活動獲得許多親子喜愛，昨也前進中西區武聖夜市登場，一樣屬踏入林俊憲的本命區。

賴總統先前於林俊憲出書錄製影片時，以及丹娜絲颱風後赴台南勘災，明顯對林俊憲多有讚譽，使陳亭妃先前多個民調領先還是被認為恐有變數，連她自己都說：「如果民調差了百分之十七還可以有變數，台南人怎麼看這局？」雖賴清德已明講不得影響公平競爭，地方不分藍綠仍不敢將賴總統因素排除。

