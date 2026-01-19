觀察站／藍想守住新北 避免因人設事

國民黨2026新北母雞遲未敲定，黨中央秘書長李乾龍近日將與新北市長侯友宜碰面討論，協調作業正往前推進。黨中央擬主張用內參式民調作為協調參考，本月底北市副市長李四川、新北市副市長劉和然將碰面，折衝之間，身為新北隊長的侯友宜必定是關鍵人物。

李四川呼聲高，面對議會定期會、輝達案簽約等任務在身，對如何出場顯得含蓄，相較之下，劉和然最近動作變大，透過社群、出書等方式，凸顯人設與識別度，企圖在協調關鍵時刻強化底氣。

民進黨參選人蘇巧慧已在賽道上，持續安排各區掃街陸戰蓄積支持度，國民黨人選仍處於協調階段，如何透過明確公開制度，說服未被提名者，是促成整合與避免內戰分裂的關鍵。

國民黨新北市黨部主委黃志雄透露，協調前將蒐集各大機構民調當參考，讓有意參選者充分表達意見，若仍需進入初選，無論採全民調，或黨章規定民調7成黨員3成方式都是選項，不預設立場。

回顧2018年侯友宜與周錫瑋競爭時，黨中央早在2017年就決定採全民調一較高下，反觀此次國民黨各縣市做法各異，宜蘭採內參式全民調、新竹縣採七三制，出現各走各的路，許多縣市陷入僵局氛圍緊繃，恐衝擊基層士氣。

藍軍在新北有執政優勢，協調過程要具備制度說服力，讓各方心服，避免被外界解讀為因人設事，新北是2026關鍵選區，想守住全國最大票倉仍要步步為營。

