觀察站／藍白合若破局 恐重蹈2024覆轍

國民黨定調禮讓新竹市長高虹安爭取連任，黨內反彈聲浪浮現，國民黨前發言人何志勇、前藍委陳學聖不滿初選被沒收，更紛紛點名白營也應禮讓總統大選、新北市長等。藍白互相競爭在所難免，但不放下成見、互釋善意，恐怕又要重蹈二○二四年藍白破局覆轍。

回顧二○二四年總統大選，時任藍白陣營總統參選人侯友宜、柯文哲本有合作可能，卻因互信不足、政治算計而破局。如今面對二○二六年選戰，儘管國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」已定調藍白合主軸，但基層選將仍難免彼此猜忌、互相防備。

藍營高層定調禮讓高虹安，這原是藍白互動的正面訊號，但完全未經過初選民調程序，黨中央就突然拋出訊息。

國民黨基層憂心「一禮讓就一路被吃豆腐」，而民眾黨為守住新竹市大本營，且高虹安又是現任市長，自然也未有退讓空間。

禮讓高虹安一事讓藍營雜音浮現，但這恐怕是藍白合冰山一角。因為就在藍營對新竹市釋出善意後，儘管新北市長藍營可能參選人李四川民調遙遙領先，但黃國昌仍積極暖身，柯文哲站台更有壓陣意味，未來新北市藍白要如何合作？將是藍白第一大考驗。

而二○二六年議員選戰也是藍白合深水區之一，民眾黨已在台北、新北、台中等都會型空戰選區開疆闢土，已擠壓到藍營青年的生存空間。民眾黨在藍白正式啟動談判前夕，積極維持政黨能見度，已累積未來談判籌碼；藍營則在地方固守組織基本盤優勢，也防著民眾黨越雷池一步。

眼下新竹市、新北市首長候選人的討論只是序章，二○二六地方選舉才是真正的硬仗。

藍白有各自政黨發展的需要，不難理解，但應彼此有退有讓，清楚畫下遊戲規則後，誠心展開合作，否則只會重演二○二四總統大選「談到最後談不攏」的悲劇，讓綠營坐收漁翁之利，也讓對藍白合有期待的支持者希望再落空。

