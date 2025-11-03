觀察站／貼近基層 鄭麗文揮別菁英式主席

昨天是國民黨新任主席鄭麗文的第一個上班日，她敲定地方黨部主委人事，並澄清被歐洲駐台機構封殺的傳言，「既安內，又攘外」；除了延續上周六就任時的氣勢，並展現戰略目標清晰，就是拚「二○二六先勝，二○二八再起」。

與歷任黨主席有別，鄭麗文在上周六全代會的就職演說，拋開講稿，多次強調善與愛的正能量，呼應她的「獅群哲學」，柔中帶剛的政治語彙，令在場黨員動容，連前總統馬英九都感動拭淚，更象徵黨內大老對新風格的肯定。

無獨有偶，鄭主席上班第一天，中央黨部一樓擠滿各界祝賀花籃。其中，國民黨前主席連戰和夫人連方瑀一同署名送來花籃，賀卡寫上「眾望所歸、任重道遠」。對照廿年前，鄭麗文受連戰邀請加入國民黨，這八字勉勵，格外富有意涵。

鄭麗文也身體力行，在全代會親自獻花給曾遭羈押及被起訴的黨工，更要在十一月啟動下鄉之旅，走遍全台黨部，落實她參選前承諾的「三到」主席：讓黨員與黨工看得到、聽得到、做得到。以接地氣的布局，試圖修補多年來中央與基層的距離，營造出與過往「菁英式」主席截然不同的風格。

鄭麗文的四位副主席各有政治任務，被外界質疑「沒班底」，顯示她暫未形成明確核心圈；為了維穩軍心，又安排近八成地方黨部主委留任。

由於交接期間短，人事只能階段性逐批重整。後續會有什麼亮點，值得觀察。但新主席上任，已可感受將情感動員轉化為組織治理的新平衡。

