觀察站／賴總統能否訪美或過境 才是終極考驗

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賴清德總統廿二日啟程訪問史瓦帝尼，史國是我國在非洲僅存的邦交國，考量地理與經濟效益等因素，採取直飛、不過境第三國方式前往。史瓦帝尼長年在國際上為台灣發聲，我國歷任民選總統都曾出訪史國鞏固邦誼，賴總統也不例外；然而，對賴總統而言，今年能否順利過境或訪美，將是「終極考驗」。

史瓦帝尼（原名史瓦濟蘭）與中華民國邦交超過五十年，即使近年來中國大陸不斷威逼利誘，將觸角深入非洲各國，不斷奪取我邦交國，史國與我邦誼迄今都不曾動搖，且現任史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世也經常到台灣進行國是訪問，前年賴總統就任，史王也率團前來祝賀。

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正因史瓦帝尼與我國邦誼深厚，從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文總統任內，都曾率團訪問史瓦帝尼。賴總統此次將前往史國國是訪問，除慶賀史王登基四十周年並慶祝史王五十八歲華誕，更重要的目是鞏固邦誼；畢竟，史國至今不受中共的經濟威脅，我國元首親自到訪，展現誠意，也盼兩國未來邦誼永固。

我國元首出訪，除訪問友邦，「過境外交」向來是重頭戲。這次賴總統出訪史瓦帝尼，將不會過境其他國家，這並非特例，蔡英文任內二度訪問史國也都採取直飛模式；馬英九、陳水扁任內訪問史國雖然曾經過境第三國，但當時我國仍有多個非洲友邦，且馬、扁有時還會「跨洲」訪問，安排過境地點是合理安排。

賴總統此次是首度出訪非洲友邦，也是擔任總統後第二度出訪。對台灣民眾而言，更加關注賴總統何時可以訪美或過境美國，畢竟在美中台的三邊關係中，民進黨政府強烈「親美、抗中」，能否維繫、甚至更進一步深化台美關係，是我政府施政的重中之重。

去年七月，我南美洲邦交國巴拉圭總統潘尼亞邀請賴總統到訪，巴拉圭甚至已「逕自宣布」相關消息；當時也傳出賴總統可能出訪，且將過境美國。後來我方表示，總統並無出訪計畫。外界便推估，未能成行，是因為台美對於賴總統過境美國本土的地點沒有共識。

「川習會」將在五月登場，美中領導人屆時是否談論「台灣問題」，乃至美中雙方關係是否升溫，以及對美中台三邊關係將帶來怎樣的影響，我方高度關注。對我政府而言，賴總統今年能否順利訪美或過境美國本土，不僅國人高度期待，外界也勢必會用放大鏡檢視。

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