觀察站／軍備綁保台 吹噓過頭成卡債

政府誇稱「護國神兵」的新武器，遲遲不能服役，反而搭配預算增加，近年非新鮮事。昨天在立院，雖然仍有民進黨立委忙於批評「中國認知戰」，但從黨團幹事長鍾佳濱強調「貨沒到手，不會付錢」，第一線自家人也有如此反應，可見如果處理不好，恐成新民怨。

官員大概很難服氣：軍事投資項目何其多，各自狀況不同，進度落後的案子不等於加錢的案子。武器愈來愈精密，研發過程中遭遇瓶頸，必須追加時間金錢，根本是家常便飯。更何況美國在疫情與俄烏戰爭之後，軍工供應鏈老朽的問題徹底暴露，美國自己也深為所苦，絕對不是蓄意要坑台灣。

這些論調理性上言之成理，但對納稅人而言，很難接受「其實沒啥大不了」的太平官態度。政府必須更努力，設法一定程度改善這些困境。而非雙手一攤，宣稱安心等候就好。

這種質疑與怨氣的出現，大部分要「歸功」前朝。極度擅長宣傳的蔡政府充分體會，把民眾對國防與國家安全的關心，與對政治人物的支持綁在一起，可帶來多麼大的能量。蔡總統任內，主持各項開工、成軍、下水典禮，次數絕對是中華民國史上第一。

宣傳機器奮力運作，讓民眾只注意新軍備帶來「保台」紅利，更以為台灣已躋身軍工強國，卻忽視軍費是極昂貴的開銷，武器開發更不可能保證「如期如質」。

這些當初太過樂觀、吹噓過頭的泡沫，許多就變成如今政府必須償還的「卡債」。

