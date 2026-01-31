觀察站／軍購「準時交貨」 比帳面數字重要

賴政府一點二五兆元軍購特別條例卡關，綠營狂批在野阻擋國防預算，甚至大扣紅帽。然而，有志二○二八年總統大位的台中市長盧秀燕昨一句「適當增加國防支出是必要的，但也希望能準時交貨」說法，道出在野黨及國人心聲。執政黨與其政治攻擊，不如理性看待在野訴求與版本，早日讓用人民血汗錢購買的武器裝備能準時到位。

國會審查預算絕非「阻礙」，而是防範行政權濫權的必要機制。面對涉及兆元規模、動輒耗費數代稅金的軍購案，在野黨要求釐清購買項目、武器效能、維修成本及是否符合當前不對稱作戰的需求，是天經地義的監督，也替國人把關。

在野黨認真看待軍購、國防，民眾黨團提出軍購條例版本，卻被行政院長卓榮泰批評「不倫不類」，可想見，未來若國民黨團自提版本，勢必又將遭來一番奚落。執政黨心態可議，彷彿只要打著「國安」旗號，任何預算、提案，立法院就須照單全收。民進黨將在野黨合理質疑抹紅為「賣台」，更是對民主價值的極大諷刺。

國家安全防線，靠的是實實在在抵達基地的戰機與飛彈，而非帳面上的軍購數字多龐大，或政客多會吹噓愛國敢戰之心。若付了錢卻拿不到軍備，編列再龐大的特別預算又有何用？例如指標性的F-16V戰機交機嚴重延宕，原因為何，是國人心中共同的疑問。國家安全不應成為政治鬥爭的遮羞布，更不應該是民進黨打擊在野黨的棍棒。

盧秀燕強調，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，但該買哪些東西、能否準時交貨等，都應該由立委審查。這是多數國人的想法與期待，也是民主國家從事軍購的正常思維。民進黨政府應理性與在野黨商議軍購預算，一味批評、抹紅，只會製造更多的朝野扞格。

