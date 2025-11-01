觀察站／陸明年主辦APEC 兩岸互動受挑戰

ＡＰＥＣ南韓峰會落幕，明年將由中國大陸接力主辦，從慶州到深圳，看不見的中國壓力如影隨形。雖然中方曾承諾將依照ＡＰＥＣ慣例，確保各會員平等參加，但我方能否有尊嚴地參與，並受到合理對待，仍取決於兩岸互動，賴政府也要避免讓對岸找到藉口和理由，成為我在ＡＰＥＣ活動上的挑戰。

近幾年，台灣努力跳脫單一的兩岸議題，利用地緣政治的角色，逐步走向更複雜的全球供應鏈環結裡，進而增加我在國際場域吸引理念相近國家的能力。ＡＰＥＣ是少數國際舞台中，台灣難得可以透過會員身分參與的國際組織盛會，每年的參與都要維持自身熱度，以及累積與他國的互動經驗。

誠如我方代表林信義在活動開始前致詞說，ＡＰＥＣ是我國跟其他代表團能平等互動的重要場域，經濟領袖會議更是台灣在當前局勢之下難得能夠出席的峰會，多年來台灣積極參與，在ＡＰＥＣ能見度不斷提升，對區域繁榮發展作出具體貢獻。

檯面上點出ＡＰＥＣ的重要性，然而ＡＰＥＣ峰會落幕後，卸下任務的林信義半開玩笑說，這是苦差事，大家都要躲。

確實，鎂光燈前，各會員方代表的一舉一動，都受到高度矚目，但在鏡頭照不到的地方，也要盡力與各國代表互動。尤其是，光要代表我方前往ＡＰＥＣ領袖峰會，代表名單也必須與中方達成默契，特別是備受關注的明年峰會。

台灣如何公平完整地參與，球並非只在中國大陸國家主席習近平手上，從現在到明年，兩岸關係直接影響明年參與空間，賴清德總統作為利害關係的一方，當然也掌握主動權。

但賴總統主張互不隸屬，宣布賴十七條因應統戰威脅，兩岸關係冰凍，迄今看不到解凍的跡象。

台灣要參與明年ＡＰＥC的待遇，我方去年在秘魯峰會時，結合理念相近國家向中方及會員體表達訴求，當時中方曾致函各會員國與經濟體，承諾將依照ＡＰＥC規定與慣例。有了這項北京書面保證，只是成功的第一步。

於此同時，習近平在接下ＡＰＥＣ主辦權時表達，希望明年在中國時，ＡＩ蝴蝶不僅可以飛起來還會唱歌。因此，明年對於北京而言，有著不能落人話柄的壓力，否則將斲傷大國顏面，也有害北京與全球的交往。

只是最終關鍵仍在兩岸關係的發展，如何化解海峽僵局，讓中國大陸可以履行舉辦ＡＰＥＣ的承諾，賴總統有一年時間可以把握和努力。

