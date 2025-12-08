觀察糞便形色 異常速就醫

振興醫院提醒民眾，如廁後應自我檢查糞便顏色與形狀，如有血便或解不乾淨的感覺應儘速就醫。（振興醫院提供）

記者傅希堯∕台北報導

振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻8日指出，1-3天排便一次都屬正常，每次如廁後應觀察糞便顏色、粗細和型態，自我進行腸道健康檢測，如糞便顏色變深或過細，或不明原因的腹部絞痛，就應就醫。

黃任嫻表示，腸道內的原生菌，因為能保護及穩定腸黏膜，並製造殺菌、抗菌的物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，驅趕壞菌，所以被視為對人體健康有益的微生物，即為益生菌。當食入含病菌的食物可能導致腸道感染，使得壞菌濃度增加。

或是，因自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡；還有過度使用抗生素，可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加，都改變腸道內菌叢，可能因此引起腹瀉，但腹瀉則未必都是由腸道菌所引起。

黃任嫻指出，每次如廁後都應進行自我腸道健康檢測，正常人1-3天排便一次都屬正常，民眾不宜過度在意排便的次數，重要的是觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。

如發現糞便顏色呈現深黑色，則可能有胃潰瘍等情況；如為全暗紅色糊便，則可能有腸道發炎出血等問題；如為粗細正常的黃色糞便帶有血塊，則可能是痔瘡的問題；但是如果排便時持續幾週有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，則需懷疑腸癌的可能性。

如果糞便顏色正常，但一星期至少有1天有排便不適的狀況，如便秘或腹瀉等，加上不明原因的腹部絞痛，並持續3個月以上，則可能是大腸激躁症作崇。

黃任嫻建議民眾，出現腸道及排便症狀時，不要自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查，以確定病症的真正原因，進而對症下藥，以避免延誤病情或導致惡化。