觀察／助理費除罪化陳玉珍拒不撤案 國民黨要一意孤行撐到何時？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿
國民黨金門立委陳玉珍日前提案修法，將立委助理費除罪化，引發各界討論，首當其衝的國會立委助理群起不滿，不分黨派共同串聯，要求陳玉珍撤案，而後陳玉珍雖與工會代表溝通，達成共識，但仍未撤案，且有不少助理認為，部分工會幹部被摸頭，無法代表基層助理心聲，連署發起人劉心怡等３人事後發布聲明表示，不接受協議內容，仍要求撤回提案。換言之，只要陳玉珍一日不撤案，此事恐怕還將繼續延燒。
陳玉珍日前提案修法《立法院組織法》第32、33、35條，要將立院編列助理公費，直接發到立委手中，授權立委統籌運用並免單據核銷，各地縣市議員助理也納入適用。
簡單來說，陳玉珍此舉，除了將讓立委每月直接加薪56萬，也被認為是替涉及詐領助理費的國民黨台中立委顏寬恆、前民眾黨新竹市長高虹安等人除罪化，有利未來參選。
當然，陳玉珍的做法，沒多久就引爆立院助理集體炸鍋，「你們立委涉貪，關我們助理什麼事」，大夥們發起連署，要求撤回提案，最終達到近300位助理參與連署。
在上周，國會助理工會代表與陳玉珍協議後達成３點共識，包括保障國會助理工作權及既有權益、立院加速推動相關法制化、陳玉珍整合助理工會所提修法版本「取代原提案」審查，並說這也是另一模式的撤回提案。然而，發起連署的劉心怡等人並不買單，表示不接受助理工會跟陳玉珍的協議，也重申要求撤回提案。
據了解，國會助理工會理事長李永誠是藍委林思銘的辦公室主任，也是由他帶隊與陳玉珍協商，然而雙方３點共識，卻未提到撤案，也被譏笑為「和平協議」。
國會助理工會副理事長田飛生是綠委賴瑞隆的辦公室主任，他證實了這份聲明確實在溝通前就先寫好，且自己認為根本不該簽署，而最終也的確只有李永誠及公會監事會召集人王忠智簽字，預料國會助理後續將會繼續抗爭。
對於助理來說，真正的爭點在於，一旦陳玉珍的修法版本通過，原本勞健保掛在立法院底下的公費助理，將會無所適從，變成該立委得自行設立或尋找公司行號，幫助理加保勞健保，不僅麻煩，且本末倒置。
此外，陳玉珍的修法，會導致這筆助理薪資先撥給立委，再由立委拿給助理，除了等同這筆錢就是立委薪資外，未來助理的每月薪資，全都得看立委當下心情，他可以這個月給助理３萬５，下個月給３萬，隨他高興，這對助理來說，毫無保障可言。
由於現行制度下，國會助理是由各立委辦公室造冊後，送出公費助理名單給立法院，當中也詳列每位助理的個資、薪資，月薪也是由立院直接匯入助理薪資戶並配發助理證，一旦修法通過，除了助理薪資要先撥給立委，也等於立委辦公室也不須造冊送立院，導致立院根本無法得知誰是真正的助理，這才是最可怕的事。
如果立院根本沒有公費助理名冊，未來只要拿著立委辦公室名片，每個人都可宣稱自己是立院助理，輕則導致外頭的利益團體、大公司，直接光明正大指派便當助理到立法院，遊說利益法案，重則還有國安問題，可能某個立委找來的助理是匪諜也渾然不知，屆時我國的外交國防機密被敵國竊取看光光，後果又該誰來負責？
助理費除罪化形同讓貪污合理化，陳玉珍的提案吃相難看，對她來說，或許因位於金門的特殊選區，因此不擔心自身選情，但已經嚴重衝擊藍營以及意欲爭取百里侯的人。預料將代表國民黨出戰2026高雄市長的藍委柯志恩就表態不支持這個提案，但卻也未見任何一位國民黨立委連署支持助理要求陳玉珍撤回提案，只要陳玉珍一日不撤案，此事恐將繼續延燒，就看看國民黨的選票是不是真的太多，要繼續撐到何時才甘願罷休。
更多FTNN新聞網報導
行政院確定不副署《財劃法》創憲政首例！卓榮泰最新說明曝光
政治讀新術／黃國昌選新北將被藍綠邊緣化？他獻妙計：學邱毅做這件事保證起死回生
不是說50年不變？黎智英遭港版《國安法》定罪 陸委會：香港已無自由民主
其他人也在看
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 61
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 28
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 20 小時前 ・ 2
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 426
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 37
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 39
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 82
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 580
青鳥嗆在野「不敢倒閣」！醫：當大家笨蛋？
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，傳出總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，並建議在野黨若不滿可提倒閣，綠營支持者也紛紛表贊同；對此，名醫蘇一峰今（15）日表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 237
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 181
蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的
「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 6
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
發現閨密另一半出軌該不該說？女星直言「不會講」曝殘酷原因
女星 Melody（殷悅）與王牌製作人王貞妮共同主持的 Podcast 節目《姐妹悄悄話》，開播以來話題不斷，深受聽眾喜愛。近日 Melody 在節目中分享自己對感情與人際界線的看法，拋出一個極具爭議性的問題：「發現好閨密的另一半出軌，該不該說？」，她的答案相當乾脆，直言：「我不會講」，一番言論立刻引發網友熱烈討論。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 11
步上楊冪後塵？迪麗熱巴連5劇仆街 陷入「人紅戲不紅」窘境…
大陸人氣女星迪麗熱巴主演的新劇「梟起青壤」近日收官，但整體而言，該劇播放量未達預期，劇情熱度和口碑也差強人意，豆瓣評分只...世界日報World Journal ・ 21 小時前 ・ 8