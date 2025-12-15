觀察／助理費除罪化陳玉珍拒不撤案 國民黨要一意孤行撐到何時？

[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿

國民黨金門立委陳玉珍日前提案修法，將立委助理費除罪化，引發各界討論，首當其衝的國會立委助理群起不滿，不分黨派共同串聯，要求陳玉珍撤案，而後陳玉珍雖與工會代表溝通，達成共識，但仍未撤案，且有不少助理認為，部分工會幹部被摸頭，無法代表基層助理心聲，連署發起人劉心怡等３人事後發布聲明表示，不接受協議內容，仍要求撤回提案。換言之，只要陳玉珍一日不撤案，此事恐怕還將繼續延燒。

國民黨金門立委陳玉珍，翻攝陳玉珍臉書

陳玉珍日前提案修法《立法院組織法》第32、33、35條，要將立院編列助理公費，直接發到立委手中，授權立委統籌運用並免單據核銷，各地縣市議員助理也納入適用。

簡單來說，陳玉珍此舉，除了將讓立委每月直接加薪56萬，也被認為是替涉及詐領助理費的國民黨台中立委顏寬恆、前民眾黨新竹市長高虹安等人除罪化，有利未來參選。

當然，陳玉珍的做法，沒多久就引爆立院助理集體炸鍋，「你們立委涉貪，關我們助理什麼事」，大夥們發起連署，要求撤回提案，最終達到近300位助理參與連署。

多名立院助理不分黨派，上周五齊聚立院門口表達訴求，許詠晴攝

在上周，國會助理工會代表與陳玉珍協議後達成３點共識，包括保障國會助理工作權及既有權益、立院加速推動相關法制化、陳玉珍整合助理工會所提修法版本「取代原提案」審查，並說這也是另一模式的撤回提案。然而，發起連署的劉心怡等人並不買單，表示不接受助理工會跟陳玉珍的協議，也重申要求撤回提案。

據了解，國會助理工會理事長李永誠是藍委林思銘的辦公室主任，也是由他帶隊與陳玉珍協商，然而雙方３點共識，卻未提到撤案，也被譏笑為「和平協議」。

國會助理工會副理事長田飛生是綠委賴瑞隆的辦公室主任，他證實了這份聲明確實在溝通前就先寫好，且自己認為根本不該簽署，而最終也的確只有李永誠及公會監事會召集人王忠智簽字，預料國會助理後續將會繼續抗爭。

對於助理來說，真正的爭點在於，一旦陳玉珍的修法版本通過，原本勞健保掛在立法院底下的公費助理，將會無所適從，變成該立委得自行設立或尋找公司行號，幫助理加保勞健保，不僅麻煩，且本末倒置。

此外，陳玉珍的修法，會導致這筆助理薪資先撥給立委，再由立委拿給助理，除了等同這筆錢就是立委薪資外，未來助理的每月薪資，全都得看立委當下心情，他可以這個月給助理３萬５，下個月給３萬，隨他高興，這對助理來說，毫無保障可言。

由於現行制度下，國會助理是由各立委辦公室造冊後，送出公費助理名單給立法院，當中也詳列每位助理的個資、薪資，月薪也是由立院直接匯入助理薪資戶並配發助理證，一旦修法通過，除了助理薪資要先撥給立委，也等於立委辦公室也不須造冊送立院，導致立院根本無法得知誰是真正的助理，這才是最可怕的事。

如果立院根本沒有公費助理名冊，未來只要拿著立委辦公室名片，每個人都可宣稱自己是立院助理，輕則導致外頭的利益團體、大公司，直接光明正大指派便當助理到立法院，遊說利益法案，重則還有國安問題，可能某個立委找來的助理是匪諜也渾然不知，屆時我國的外交國防機密被敵國竊取看光光，後果又該誰來負責？

助理費除罪化形同讓貪污合理化，陳玉珍的提案吃相難看，對她來說，或許因位於金門的特殊選區，因此不擔心自身選情，但已經嚴重衝擊藍營以及意欲爭取百里侯的人。預料將代表國民黨出戰2026高雄市長的藍委柯志恩就表態不支持這個提案，但卻也未見任何一位國民黨立委連署支持助理要求陳玉珍撤回提案，只要陳玉珍一日不撤案，此事恐將繼續延燒，就看看國民黨的選票是不是真的太多，要繼續撐到何時才甘願罷休。

