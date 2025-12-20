觀察／台北街頭恐攻無差別殺人4死！ 張文「長達3個半小時連續作案」治安神話破滅

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導

台北市鬧區街頭爆發4死11傷的重大隨機攻擊事件，震撼整個社會。嫌犯張文從19日下午三點半起，先後縱火、持刀攻擊，活動範圍橫跨林森北路、捷運台北車站到中山商圈，一路犯案至下班尖峰的六點半，長達三個半小時，卻始終未遭有效攔阻；更荒謬的是，他期間甚至能回租屋處、進旅館更衣休息，再度返回人潮密集區繼續犯案，為何台北市警政系統對他防堵失靈？

台北市鬧區街頭爆發4死11傷的重大隨機攻擊事件，震撼整個社會。民眾昨日自發性在中山站商圈獻花悼念死者。（圖／記者盧逸峰攝）

案發地點是熙來攘往的鬧區商圈，更是距離台北市中正一分局、中山分局、行政院、警政署這些中樞機關僅僅數分鐘路程的首都核心區；而且嫌犯並非快速移動，而是透過步行、騎自行車、多次喬裝，這樣一位危險人物就這樣在人群間自由行動、反覆犯案。從連續縱火到北車製造混亂，再到南京西路與誠品南西造成致命傷害，警方卻始終未能即時掌握其行蹤。

廣告 廣告

台北市作為首善之都，擁有最充沛的警力與資源、密密麻麻的監視器網路，然而在多起縱火發生後卻未啟動跨區追緝與示警，甚至張文在北車犯案後，仍能步行穿越地下街、返回旅館而未被攔下！警方事後說明流程，從調閱監視器、確認身分到跨分局通報，看似「按表操課」，卻正是問題所在；當制度運作速度，永遠追不上正在流動的暴力，凸顯出整個指揮鏈、通報機制與即時調度都得全面檢討。

台北市議員柳采葳直指案件的關鍵問題：犯案時間長得離譜，卻始終未被即時掌握行蹤。嫌犯從下午三點開始進行連續的縱火犯案，警方無法掌握行蹤，犯嫌甚至可以在製造大規模混亂及砍傷民眾後，行走地下街返回旅館更衣，並再次犯案，卻沒有即時被掌握行蹤；她反問，2凶嫌在北車犯案後，通報時間和狀況為何？警方為什麼沒有立刻在周圍人潮匯聚的車站和商圈部署大量警力加以戒備？

柳采葳直言，台北市身為資源最豐富的首善之區，警察局與相關單位必須深刻檢討治安防治的嚴重破口，將漏洞補起，圖為台北市長蔣萬安。（圖／取自臉書）

柳采葳直言，台北市身為資源最豐富的首善之區，警察局與相關單位必須深刻檢討治安防治的嚴重破口，將漏洞補起。如此重大的治安缺失，應有人負起政治責任，給市民一個交代。社會安全網喊了多年，昨晚的慘劇卻再次證明，社會安全網依然存在難以忽視的缺失，我們不能只在悲劇後遺憾，必須持續精進社政、衛政與警政的橫向聯繫，讓隱藏在角落的風險被提前接住。

在台北車站奮勇阻止張文作案的57歲余姓男子被視為是這起事故中最英勇的身影，然而他僅是一位自發性挺身而出的市民，並非警察、沒有防護裝備，仍奮不顧身試圖阻止嫌犯繼續傷人，最終遭刺傷致死。台北市長蔣萬安昨日雖宣布會給予最高的600萬慰問，但真正關鍵的問題是，這樣的犧牲，是否還會再次發生？若制度不改，只靠英雄撐場面，補助金額再高，也只是事後的安慰。

余姓男子的英勇值得最高敬意，卻同時是對國家安全體系最沉痛的控訴，為什麼在台北最精華的地段，最後只能靠手無寸鐵的市民，用生命爭取時間？事發後，市府宣布提升人潮密集處戒備、增加臨檢與見警率。然而，這種的做法，究竟是在補漏洞，還是僅止於安撫民心？

退休警官石明謹提醒，警力並非無中生有，集中部署在少數熱點，往往只是將風險轉移到其他區域；石明謹認為，台灣的警力一直嚴重短缺，勤務調動一定要注意均衡「不能把所有的警力瘋狂使用」，有些地方派十多名員警在門口站一排，宛如是「儀樂隊」而不是警察，這也可能成為歹徒利用來犯罪的空窗。

在張文作案的當下，許多民眾在持刀嫌犯出現時愣在原地，不知該逃、該躲或如何自保；凸顯台灣的社會習慣於和平與信任，卻在真正的危機來臨時無法及時應對；過去在野黨直指沒用、為演聳聽的防災「小橘書」，其實並非毫無內容，而是從未被真正內化。

如何善用科技、整合社政、衛政與警政資訊，提前辨識高風險訊號，而不是等到悲劇發生後才全面戒備，才是關鍵。（圖／北市府）

當然，責任不能轉嫁給市民，維護社會安全仍是政府責無旁貸的任務。這起事件再次提醒，傳統被動反應式的治安思維，已不足以應付高度流動、人口密集的都會環境；如何善用科技、整合社政、衛政與警政資訊，提前辨識高風險訊號，而不是等到悲劇發生後才全面戒備，才是關鍵。

張文犯下數案，那長達3個半小時的空窗，不只是時間的缺口，而是制度失靈的具體證據；若連首都核心區都無法即時保護市民，那麼如何讓全台人民能安心度過日常生活？在4死慘劇過後，我們不能永遠期待有無名英雄撐起安全感，更不能接受用生命換來短暫的檢討；缺的不是一時的提高見警率、荷槍實彈警察充斥街頭，而是一次徹底檢討，在下一次悲劇之前，痛下決心，把該補的漏洞一次補齊。

更多FTNN新聞網報導

分析／藍白合「蔣萬安共同站台」將成「藍卡白」議員參選空間重要利器

罵爆吳怡農就能讓民進黨贏過蔣萬安？

TWICE開唱高雄成演唱會首都！陳其邁帶頭衝 蔣萬安還在被動？

