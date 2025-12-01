觀察／「台灣有事，就是日本有事」餘波盪漾！2026地方選舉將成抗中保台試金石
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿
《震傳媒》上周發布最新民調，總統賴清德滿意度上升至44.1%，不滿意度下降至43.3%，呈現黃金交叉。可能原因包括，賴政府已逐漸走出大罷免失敗、7月台南風災等政治陰霾，此外，自9月起陸續爆發民眾黨主席黃國昌豢養狗仔風波，藍營花蓮縣長徐榛蔚光復救災遭抨擊、台中爆出非洲豬瘟陽性連帶傷到市長盧秀燕支持度等事件，也都有所影響。
然而，更值得關注的是，當新任國民黨主席鄭麗文公開揚言「要讓台灣人自信喊出我是中國人」，而另一邊的民進黨主席、賴總統卻宣布未來8年將投入1.25兆作為國防特別預算，攜手美日圍堵中國，未來的藍綠政黨支持，恐將變成中國陣營與美日同盟的選擇，以台灣人對中國的反感、美日的友善，這樣的結果反應在賴總統近期民調上，並不讓人感到意外，而值得關注的是，中共宣稱將在2027年做好武統台灣準備，抗中保台是否會提前在2026年發酵，可能將是綠營縣市執政能否突破5+1的關鍵點。
當執政黨在今年8月走入大罷免大失敗、台南災區居民屋頂被強風掀走而遭罵翻的低谷後，隨即迎來的是逐步回升，首先是綠委王義川在9月爆料，掀開黃國昌豢養狗仔記者跟監政敵等爭議；接著花蓮堰塞湖溢流釀成光復鄉嚴重災情，中央緊急指派政院政委季連成坐鎮第一線指揮救災，獲得各界好評，也讓徐榛蔚的花蓮縣府遭各界責難救災一團亂，兩者形成強烈對比；到了10月，台中養豬場出現非洲豬瘟陽性案例，震驚全國，中央緊急下令全國豬隻禁宰禁運，隨後穩定控制，讓疫情未進一步爆發，種種調度得宜，也讓賴政府得以止血。
另一方面，新任國民黨主席選舉結果在10月出爐，鄭麗文在選前即揚言，要帶領國民黨，讓全部台灣人都能自豪自信地說「我是中國人」等言語，雖引發各界議論，但也讓鄭麗文爭取到國民黨員支持，成為新一代的藍營領導人，若再加上藍營立院黨團近期喊出中配六改四、鄭麗文拋鄭習會等議題，這都讓外界認為，相較民進黨，國民黨跟中國走得相當靠近。
反觀執政的民進黨近一年來，不僅在台積電赴美投資議題上謹慎小心，選擇不得罪美國總統川普，也持續向日本輸出善意，當日本首相高市早苗因在日本國會答詢時說出「台灣有事論」，導致日本遭中國採取停止進口日本水產、到黃海海域實彈演習等多項手段抵制時，賴總統不但立刻拍吃日本水產的影片上傳表態力挺，也在上周宣布投入1.25兆國防特別預算，打造台灣之盾，與友盟國家合作，有效嚇阻中國威脅。
對於1.25兆國防特別預算編列，鄭麗文公開抨擊賴總統是在玩火，這樣的說法也讓人感到納悶，近年來率先建軍提高國防開支的明明是中國，動輒恫嚇武統台灣的也是中國，怎麼台灣提高國防預算就成了鄭主席口中的玩火了呢？令人費解。
要先知道一件事，台灣的地理位置不但位於第一島鏈關鍵核心，每年通過台灣海峽的國際海運至少佔全球五分之一，台海和平，不只是印太安全議題，也是全球經濟市場關注的焦點。假如兩岸開戰，台海一旦封鎖，僅僅是海運，全世界就將蒙受多大的經濟損失？台積電晶片對於全球科技業的重要性更不在話下。
在這樣的情況下，中國若要對台動武，日本能不緊張嗎？韓國能不緊張嗎？美國不緊張嗎？歐洲不緊張？高市早苗「台灣有事」的說法其來有自，兩岸問題早就不可能只是中國單方面宣稱的內政問題，中國若要搞到大家都沒飯吃，全世界當然都跟你拼命，台灣提高軍費預算，真的是剛好而已，真正的麻煩製造者是誰，大家都看得很清楚。
可笑的是，前國民黨主席洪秀柱等部分藍營人士竟稱高市的言論不負責任，連藍營桃園議員淩濤都對此公開直呼，無法理解最近有黨內外人士「一天到晚去罵日本幹嘛？一些先進一天到晚罵日本，我是不能接受。」他強調，日本是在意台灣安全情勢的，高市的立場在日本國內也可能承受壓力，有人可能希望她不要說這麼多，希望她「退一點」，「可是中華民國有什麼好退的？中華民國台灣就是支持所有友台的論述！現在黨內外所有批評日本友台的角色，我是看不懂啦！」
綜上所述，賴總統近期的民調上揚，除了在大罷免後各項施政得宜，因此逐步回升外，堅定的對外政策也是一大關鍵，而過去的抗中保台議題，多在總統大選年發酵，但當美方示警，中國將在2027年完成武統台灣的各項準備，如此一來，2026的地方選舉，是否將升溫為中華民國台灣保衛戰，進一步拉高選戰規格，讓兩岸議題主導地方選舉話題？賴主席日前喊出2026綠營執政縣市5+1，抗中保台，可能將成為民進黨突破藍營地方包圍中央的重要關鍵。
更多FTNN新聞網報導
政治讀新術／李有宜退黨內幕曝光！知情人士爆：恐是黃國昌做了「這件事」
民進黨人才培力營開跑 徐國勇：要讓年輕人理解中共想吞併台灣
國民黨修法導致大量中配家屬依親來台吃健保資源？鍾佳濱：大家都在看公不公平
其他人也在看
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 1 天前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 20 小時前
台海若開戰「台灣沒勝算」？邱世卿點出致命弱點：台灣完全無法承受戰爭
面對兩岸局勢升溫，台灣政府啟動多項防衛計畫，外交與軍事策略同步應對挑戰。對此，軍事專家邱世卿認為，台灣現在大多老百姓已對政治人物沒有任何期待，「但我寄託希望與期望給廣大民眾，就是大家要真的對戰爭要認真去理解。」邱世卿在風傳媒節目《下班國際線》提到，最近很多人拿到《全民國防手冊》，但裡面告訴你的戰爭敘事跟實際是不同的東西。有很多在螢光幕前，教導大家如何應對戰爭......風傳媒 ・ 1 天前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 21 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 18 小時前
台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先
政治中心／綜合報導宏都拉斯大選變天，牽動台宏外交關係，主張與台灣復交的選將幾乎篤定當選，外交部次長陳明祺表示，台宏斷交以來，自由貿易中止、養蝦業也受到衝擊，後續對於兩國關係會繼續努力，不過立委也坦言，不用過度樂觀天真，選舉政見會因局勢變化，而且我們不花錢買邦交國。宏都拉斯2023年和台灣斷交隨即與中國建交 當時引發台人強烈反彈（圖／資料畫面）宏都拉斯總統大選開票，親中執政黨選將大幅落後，幾乎確定變天，斷交兩年多的台宏邦誼會不會因此出現轉機？外交部次長陳明祺，在鏡頭前鬆口。外交部次長陳明祺：「中國用各種樣子的方式，利誘的方式來建立邦交，相對來說，我們對於友邦的協助跟合作，是建立在比較可持續的發展上，所以我們對於之後繼續，能夠開展跟宏都拉斯的關係，我們覺得是，我們會再繼續努力。」台灣和宏都拉斯斷交後宏國蝦類產業大受衝擊 有60多家公司倒閉（圖／民視新聞）坦言和宏都拉斯朝野，一直都有緊密互動，但過去兩國邦交關係，在2023年畫下句點，宏國轉頭就貼向中國握手當好朋友，如今兩年過去，數字會說話，宏都拉斯蝦類出口，從2022年9400公噸，到2024年崩跌至3000公噸，總量下降近7成，更有多達60家公司倒閉，似乎是中國承諾跳票，讓宏國想起台灣的好？在五名總統候選人中，佔居上風的前兩名候選人，包含川普力挺的阿斯夫拉及中間偏右自由黨的納斯拉亞，都喊出"和台灣恢復邦交"，反而是親中的執政黨，票數一路被輾壓，宏都拉斯看來復合意願高，但藍綠都喊話，台灣要站穩立場。立委（民）王定宇：「選舉當中所開出的政見，在選後，有些也會因為政治的局勢變化，而有所變化，我們不花錢買邦交國，但是基於友誼理念相近，可以共存共榮。」立委（國）洪孟楷：「我們也希望我們的邦誼，絕對不是建立只是在利益及金錢之上，而是真真正正認同中華民國。」宏都拉斯進行總統大選有兩名喊出與台灣復交的候選人票數遙遙領先 未來是否復交決定權將在台灣手中（圖／資料畫面）宏都拉斯遭中國畫大餅，經濟大受打擊，如今政壇變天，是否切割中國，再度和我國恢復邦交？這回最終主導權，輪到台灣。原文出處：台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先 更多民視新聞報導宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交宏都拉斯30日大選受關注 保守派和中間派擬恢復與台灣邦交宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人民視影音 ・ 12 小時前
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 1 天前
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 38 分鐘前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「台海有事」日擔憂曝 綠「廁紙說」挺軍購護台1／中若封鎖台！ 美智庫：靠美援能撐過 但日恐捲入釀死傷
日本、中國關係緊張之際，日本朝日電視台今天（12/1）披露一項美國智庫的分析，假設解放軍實施海上封鎖，台灣可以在美國的支援下撐過去，不過作為提供美軍基地的日本，恐被捲入戰爭，造成超過4千名人員死傷。鏡新聞 ・ 11 小時前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 1 天前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德出訪時機再度浮現 關鍵日期、因素重磅解析！
隨著聖文森大選選舉結果出爐，新任總理佛萊代的上任，賴清德總統是否會藉此機會出訪，並過境美國。根據知情人士透露，關鍵日期為12月15日，若未在此之前確定行程，年底出訪的可能性將大幅降低。中天新聞網 ・ 23 小時前
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列EBC東森新聞 ・ 15 小時前
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！
民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。中天新聞網 ・ 1 天前
重申在北市議會要單獨過半！鄭麗文「不擔心白營不滿」：藍白合氣氛都很好
國民黨布局2026年地方大選，已公布「縣市長選舉特別提名辦法」，對於藍白合也會成立工作小組進行協商，不過國民黨日前喊出要在台北市議會單獨過半，似乎引發民眾黨不滿，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午出席北市黨慶活動時表示，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。鄭麗文強調，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方合作也都非常有誠......風傳媒 ・ 1 天前
撇清? 徐春鶯曾任北市新住民委員 蔣萬安竟一問三不知
生活中心／綜合報導台北市長蔣萬安今天出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。民視 ・ 53 分鐘前
2025秋鬥遊行今登場 轟賴清德1.25兆國防預算：危害兩岸和平走向戰爭
2025秋鬥遊行今（30）日登場，今年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府提高國防預算、提出1.25兆特別預算等，將排擠社福與教育，也邀請2大在野黨的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌參與。主辦單位表示，今年主題為「反Lie求真、反戰求生」，堅持反戰、反軍購立場，活動約百餘人上街，從立法院群賢樓附近的濟南路集結，行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。......風傳媒 ・ 1 天前