觀察／「台灣有事，就是日本有事」餘波盪漾！2026地方選舉將成抗中保台試金石

[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿

《震傳媒》上周發布最新民調，總統賴清德滿意度上升至44.1%，不滿意度下降至43.3%，呈現黃金交叉。可能原因包括，賴政府已逐漸走出大罷免失敗、7月台南風災等政治陰霾，此外，自9月起陸續爆發民眾黨主席黃國昌豢養狗仔風波，藍營花蓮縣長徐榛蔚光復救災遭抨擊、台中爆出非洲豬瘟陽性連帶傷到市長盧秀燕支持度等事件，也都有所影響。

總統賴清德日前拍吃日本水產，表態支持日本，資料照

然而，更值得關注的是，當新任國民黨主席鄭麗文公開揚言「要讓台灣人自信喊出我是中國人」，而另一邊的民進黨主席、賴總統卻宣布未來8年將投入1.25兆作為國防特別預算，攜手美日圍堵中國，未來的藍綠政黨支持，恐將變成中國陣營與美日同盟的選擇，以台灣人對中國的反感、美日的友善，這樣的結果反應在賴總統近期民調上，並不讓人感到意外，而值得關注的是，中共宣稱將在2027年做好武統台灣準備，抗中保台是否會提前在2026年發酵，可能將是綠營縣市執政能否突破5+1的關鍵點。

廣告 廣告

當執政黨在今年8月走入大罷免大失敗、台南災區居民屋頂被強風掀走而遭罵翻的低谷後，隨即迎來的是逐步回升，首先是綠委王義川在9月爆料，掀開黃國昌豢養狗仔記者跟監政敵等爭議；接著花蓮堰塞湖溢流釀成光復鄉嚴重災情，中央緊急指派政院政委季連成坐鎮第一線指揮救災，獲得各界好評，也讓徐榛蔚的花蓮縣府遭各界責難救災一團亂，兩者形成強烈對比；到了10月，台中養豬場出現非洲豬瘟陽性案例，震驚全國，中央緊急下令全國豬隻禁宰禁運，隨後穩定控制，讓疫情未進一步爆發，種種調度得宜，也讓賴政府得以止血。

另一方面，新任國民黨主席選舉結果在10月出爐，鄭麗文在選前即揚言，要帶領國民黨，讓全部台灣人都能自豪自信地說「我是中國人」等言語，雖引發各界議論，但也讓鄭麗文爭取到國民黨員支持，成為新一代的藍營領導人，若再加上藍營立院黨團近期喊出中配六改四、鄭麗文拋鄭習會等議題，這都讓外界認為，相較民進黨，國民黨跟中國走得相當靠近。

反觀執政的民進黨近一年來，不僅在台積電赴美投資議題上謹慎小心，選擇不得罪美國總統川普，也持續向日本輸出善意，當日本首相高市早苗因在日本國會答詢時說出「台灣有事論」，導致日本遭中國採取停止進口日本水產、到黃海海域實彈演習等多項手段抵制時，賴總統不但立刻拍吃日本水產的影片上傳表態力挺，也在上周宣布投入1.25兆國防特別預算，打造台灣之盾，與友盟國家合作，有效嚇阻中國威脅。

對於1.25兆國防特別預算編列，鄭麗文公開抨擊賴總統是在玩火，這樣的說法也讓人感到納悶，近年來率先建軍提高國防開支的明明是中國，動輒恫嚇武統台灣的也是中國，怎麼台灣提高國防預算就成了鄭主席口中的玩火了呢？令人費解。

要先知道一件事，台灣的地理位置不但位於第一島鏈關鍵核心，每年通過台灣海峽的國際海運至少佔全球五分之一，台海和平，不只是印太安全議題，也是全球經濟市場關注的焦點。假如兩岸開戰，台海一旦封鎖，僅僅是海運，全世界就將蒙受多大的經濟損失？台積電晶片對於全球科技業的重要性更不在話下。

在這樣的情況下，中國若要對台動武，日本能不緊張嗎？韓國能不緊張嗎？美國不緊張嗎？歐洲不緊張？高市早苗「台灣有事」的說法其來有自，兩岸問題早就不可能只是中國單方面宣稱的內政問題，中國若要搞到大家都沒飯吃，全世界當然都跟你拼命，台灣提高軍費預算，真的是剛好而已，真正的麻煩製造者是誰，大家都看得很清楚。

可笑的是，前國民黨主席洪秀柱等部分藍營人士竟稱高市的言論不負責任，連藍營桃園議員淩濤都對此公開直呼，無法理解最近有黨內外人士「一天到晚去罵日本幹嘛？一些先進一天到晚罵日本，我是不能接受。」他強調，日本是在意台灣安全情勢的，高市的立場在日本國內也可能承受壓力，有人可能希望她不要說這麼多，希望她「退一點」，「可是中華民國有什麼好退的？中華民國台灣就是支持所有友台的論述！現在黨內外所有批評日本友台的角色，我是看不懂啦！」

綜上所述，賴總統近期的民調上揚，除了在大罷免後各項施政得宜，因此逐步回升外，堅定的對外政策也是一大關鍵，而過去的抗中保台議題，多在總統大選年發酵，但當美方示警，中國將在2027年完成武統台灣的各項準備，如此一來，2026的地方選舉，是否將升溫為中華民國台灣保衛戰，進一步拉高選戰規格，讓兩岸議題主導地方選舉話題？賴主席日前喊出2026綠營執政縣市5+1，抗中保台，可能將成為民進黨突破藍營地方包圍中央的重要關鍵。

更多FTNN新聞網報導

政治讀新術／李有宜退黨內幕曝光！知情人士爆：恐是黃國昌做了「這件事」

民進黨人才培力營開跑 徐國勇：要讓年輕人理解中共想吞併台灣

國民黨修法導致大量中配家屬依親來台吃健保資源？鍾佳濱：大家都在看公不公平

