觀察：在達沃斯與特朗普同處一室的感受

在達沃斯會場，我親眼目睹了特朗普（Donald Trump，川普）總統的入場。可以說，他一開始就獲得了觀衆的熱烈歡迎。全場起立鼓掌。

除此之外，場外還出現了驚人的人潮爭相想要進入的情況，許多人被擋在外面，甚至包括一些國家元首。

安保措施極其嚴密，甚至連一些最知名的嘉賓都被攔在了門外。

演講開始幾分鐘後，特朗普依然保持冷靜，甚至提到希望英國「能夠表現卓越」。

有些人原本以為，這一天會是美國總統為新的全球經濟制定規則的時刻，但實際上卻更像是充滿祖父般的忠告。

這與他在社交媒體上聲稱「格陵蘭將屬於美國」時那種略帶威嚇的語氣相去甚遠。

但哪一個才是真正的特朗普？他是否聽說過自己的一些言辭在外界反響極差？

當我入場時，就聽説了昨晚發生的一件令人震驚的事件：特朗普的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）對聽眾說，就歐洲經濟而言，「你們已經完蛋了」。

現場有人憤而離席。今天會不會也出現同樣的情況？他似乎正努力避免這樣的場面。

演講基調急轉直下

週三，特朗普在世界經濟論壇上發表了備受矚目的演講，他在演講中抨擊了幾位世界領導人。 [EPA]

起初，我以為特朗普正嘗試展現外交姿態，或許是聽到了外界對他的嚴厲批評，想要表現得溫和一些。

他以友善的語氣談到那些因他的社交媒體貼文而感到不安的西方盟友。

他甚至承認，他或許不該談論格陵蘭這個備受爭議的問題——儘管他曾多次誓言要接管它。

但是，彷彿情不自禁，演講的基調急轉直下。

他先是描述了美國過去對格陵蘭島的幫助，包括與丹麥保持友好關係。

但隨後，他卻侮辱了歐洲最大的經濟體，聲稱如果不是因為美國，「在場的所有人『現在都會說德語』」。

再後來，事情還是發生了——他宣布正在尋求立即獲得格陵蘭島進行談判。

他說，這是一項透過談判解決的方案，無需動用武力。但美國需要「完整的所有權」。

「我們想要這片土地，」他說，「用來建造有史以來最偉大的『金色穹頂』（美國計劃中的多層導彈防禦系統）。」

他還針對加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）前一天的言論提出警告，但同時強調美國也會利用格陵蘭來保衛加拿大。

「我只是想要一塊冰……這是一個非常小的要求。」

能親眼聽到他公開這樣說，真是令人難以置信。

現場反應不一

法國總統馬克龍週二在論壇上嚴厲駁斥特朗普威脅的演講引發了關注。 [Reuters]

在阿爾卑斯山，為了迎接這位自詡為「世界警長」的人物帶著他的新規則抵達，現場安全措施嚴密，局勢高度緊張，氣氛也異常緊張。

現場的反應各有不同。

特朗普總統試圖展現個人魅力，似乎贏得了禮貌的掌聲。但當他從談論「被操縱的選舉」轉向對其他領袖的達沃斯演講的抱怨時，有些人感到難以置信。

儘管他承諾不會入侵格陵蘭島，但他試圖說服歐洲交出這片領土的做法仍然令許多人感到震驚。

加州民主黨州長加文·紐森（Gavin Newsom）稱特朗普的演講是「TACO」（意為「特朗普總是臨陣脫逃」），這是對特朗普常用的「TACO」一詞的諷刺，用來嘲諷這位總統。

紐森認為，在法國總統馬克龍和加拿大總理馬克·卡尼的強烈反對下，特朗普已經退縮了。

美國共和黨一位重要的參議員托馬斯·蒂利斯（Thomas Tillis）表示，特朗普總統對格陵蘭島的追求，即使是透過談判達成的吞併協議，也不會得到國會的支持。

因此，儘管特朗普試圖緩和緊張局勢，但他仍然批評盟友，甚至對一些領導人進行了人身攻擊。

雖然他承諾不會入侵格陵蘭島，但他仍然表示格陵蘭島將成為新美國的一部分，並聲稱世界應該為此感謝他。

演講或許已經結束，但我們將在未來很長一段時間內繼續討論它。