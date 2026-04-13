觀察／川習會前惠台布局成形：張又俠落馬後 北京劍指台灣軍購

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[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿

美中「川習會」預計5月登場，中國國家主席習近平在此之前布局「鄭習會」，釋出兩岸和平訊號，意在削弱美國對台軍售的正當性。事實上，在中共中央軍委副主席張又俠落馬後，解放軍體系遭到重創，短期內恐難發動大規模軍事行動。若美方對台軍售因「兩岸和平方案」而失去推動力，不僅將提高中國對美談判籌碼，台灣也可能錯失強化軍力的關鍵時機。北京此舉，形同一石二鳥，下一步就看美方如何接招。

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美國總統川普、中國國家主席習近平「川習會」將於5月登場，資料照

美國《中國軍力報告》及多家國際智庫近年示警，中共以2027年具備攻台能力為目標。然而，2026年初，中共中央以「嚴重違紀違法」為由，接連對張又俠、軍委劉振立立案調查，加上先前落馬的李尚福、苗華、何衛東，中共中央軍委7人已有5人出局，實際運作幾近癱瘓。目前僅剩習近平與主掌政工的張升民。更關鍵的是，張又俠等人在軍中領導多年，大批中階將校與戰區司令皆出自其系統，此波清洗是否告一段落仍未可知，但短期內解放軍戰力勢必受到影響。

在此背景下，北京推動鄭習會，自有其戰略盤算。總統賴清德提出為期8年、規模達1.25兆元的《國防特別預算》，包含多項對美軍購，卻遭藍白陣營在立法院卡關多時。對中共而言，自然不樂見台灣持續提升軍事能力與對外談判籌碼。

原定3月舉行的川習會，因美國持續陷入對伊朗戰爭而延至5月。中國把握空檔，在4月邀請鄭麗文訪中，雙方於鄭習會中強調兩岸和平制度化，並提出「中華文明復興工程」。隨後，國台辦再宣布涵蓋交通、農業、觀光等領域的「惠台10項措施」。對此，民進黨一再重申，兩岸交流應透過正式機制進行，才能確保健康有序發展。

北京刻意繞過主張強化國防、打造「台灣之盾」的賴政府，轉而與台灣最大在野黨互動，一方面擴大在台影響力與話語權，另一方面透過「兩岸和平方案」削弱美國對台軍售的正當性與台灣民意支持。檯面上是釋出善意，檯面下則是對賴政府的壓力測試，同時也試圖降低美國介入兩岸事務的正當性。

然而，中共是否真有意推動和平？回顧歷史，從「國共合作」到「香港50年不變」，相關承諾最終多未兌現，台灣社會對中共普遍缺乏信任。陸委會3月最新民調顯示，超過8成民眾反對「一國兩制」，84%支持廣義維持現狀。北京若非清楚這樣的民意結構，何以在此時加碼推出惠台措施，試圖營造善意氛圍？

關鍵在於，北京究竟是真心推動和解，還是策略性佯動？若真有誠意，理應透過正式管道與執政黨對話，何以選擇與未掌握政權的在野黨協商？更何況當前正值中共軍心動盪、川習會前夕，此時釋出善意，究竟是真心和解，還是虛晃一招，各界心中自有答案。

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