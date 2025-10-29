觀察／市政團隊螺絲沒拴緊？ 非洲豬瘟風暴成盧秀燕「更上一層樓」路上最大絆腳石

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導

台中梧棲爆發史上首起本土非洲豬瘟疫情，全國總動員防堵疫情擴散。這場突如其來的防疫戰，不僅考驗政府體系的應變能力，也讓聲勢如日中天的台中市長盧秀燕，陷入政治生涯最嚴峻的一役。從市府說法反覆、疫調如擠牙膏，到廚餘處理管理不當，整起事件迅速演變成政治風暴，雖然農業部次長杜文珍連日坐鎮台中，但行政院長卓榮泰已看不下去，昨日宣布中央將接管防疫，把握時間圍堵豬瘟病毒。

非洲豬瘟風暴考驗台中市長盧秀燕，但行政院長卓榮泰昨日宣布中央將接管防疫，把握時間圍堵豬瘟病毒。（圖／台中市府）

盧秀燕被視為是藍營「大姐頭」，從召集跨縣市長會議到日前登高一呼，邀集所有藍白營縣市長同台為地方財源請命，盧秀燕早已被黨內視為黨主席接班人；然而在之前的黨主席改選，盧秀燕卻早早宣布「媽媽留在家」要堅守市政，最終由鄭麗文勝選並將接任主席，如今豬瘟事件卻暴露市政團隊螺絲沒拴緊，盧秀燕未來「更上一層樓」的路上面臨嚴峻考驗。

這次台中市防疫失靈，不僅削弱盧秀燕個人領導威信，恐得使藍營執政縣市陷入尷尬。因為全台養豬產業的前三大縣，當中有兩縣是國民黨執政，這次台中豬瘟疫情，即使疫情並未往外擴，但禁運、禁宰可能導致豬價崩跌，禁餵廚餘可能導致成本上漲，都勢必衝擊養豬產業。豬瘟疫情將成為盧秀燕難以撇清的政治包袱，這筆帳更將讓藍營縣市長間多了一分尷尬。

回顧豬瘟案爆發的第一時間，台中市農業局說「該做的都做了」，卻被質疑豬隻異常死亡到驗出非洲豬瘟病毒，中間已經延宕10天，造成的防疫破口誰該負責任？農業局說詞也是「翻案再翻案」先聲稱案發豬場的特約紀姓獸醫有去看診，後來被紀姓獸醫打臉；農業局改口是案場另名合作王姓獸醫，王姓獸醫後來竟被揪出只是獸醫佐、根本沒獸醫資格，而且是透過電話諮詢投藥；後來農業局長又改口，說是動保處賴獸醫接獲報案，訪視後決定不採檢，民眾每天追著最新進度，卻每天都冒出新的人物。

兜不攏的不只是到底有幾位獸醫，梧棲養豬場的病死豬數量也尚未釐清。由於化製場會透過三聯單登載豬隻數量，然而數量卻有落差，中央下令台中市府盡快釐清，萬一真的有病死豬流入市面，後果不堪設想。

全台養豬產業的前三大縣，當中兩縣是國民黨執政，分別為雲林縣長張麗善（左二）、彰化縣長王惠美（右一）。（圖／取自南投縣政府網站）

中市府原公布該案場死亡豬隻是117頭，之後又改為116頭、再更正為78頭，數字迄今對不起來；台中市農業局稱可能是飼主記不清導致口述有落差，但連三聯單都對不上，且疑似有塗改痕跡。市府稱若有偽造文書一定會追究責任，然而，若真的已有染疫豬肉還在市面流竄，這追得回來嗎？

因應非洲豬瘟防疫，全國暫停實施禁止廚餘養豬，台中卻被發現直接將廚餘倒進坑洞內露天堆置的景象；有專家示警，若廚餘本身可能帶有病毒，又讓野豬吃到，將會造成擴大感染，若在自然界大肆傳播，疫情恐怕完全無法消除。台中市議員江和樹直言，環保局再這樣搞下去，盧秀燕真的會完蛋。隨著爭議不斷延燒，台中市環保局已下令廚餘改進焚化爐。

除了市府團隊的危機處理失當，這次豬瘟事件的處理過程，也凸顯了台灣在疫病防堵上的許多結構性問題。出事的台中梧棲豬場業者未依規定上傳蒸煮影片，盧秀燕一度點出中央沒訂出相應罰則，強制要求於法無據。

廚餘養豬，從循環經濟的角度來看，確實是資源循環再利用的良好途徑，畢竟豬隻是廚餘最佳的生物反應器。科學數據也證實，只要將廚餘以九十度煮沸一小時以上，就能達到滅菌效果。因此，問題的核心不在於能否以廚餘養豬，而在於「如何管理」與「如何落實」。

專家示警，若廚餘本身可能帶有病毒，又讓野豬吃到，將會造成擴大感染，若在自然界大肆傳播，疫情恐怕完全無法消除。（圖／資料照）

退一步思考，全台究竟有多少豬場餵食廚餘？根據SOP要求確實加熱，但光靠上傳影片，如何能確認「每天、每一次」餵食都有確實加熱到位？這不光是要不要開罰，而是如何確認有徹底執行；若人力無法時時刻刻稽查，中央得祭出更可靠的管理方式。

在尚未釐清感染源之前，就將責任全部歸咎於使用廚餘的養豬戶，實有欠公允，也可能讓守法經營的農民背負「防疫破口」的指責。與其短時間內一刀切全面禁止，徒增廚餘堆置、惡臭等新問題，更務實的做法是提升生物安全規格、落實蒸煮與場區防疫管理。

跨境電商平台則被視為是另一個可能的防疫破口，可能讓中國肉製品悄悄入境。行政院長卓榮泰已要求經濟部、數位發展部研議，要求境外電商平台限期落地，若不配合將強制下架。然而，經濟部長龔明鑫昨日坦言，現行法規對於中資來台有限制行業別，要讓中國電商來台營業，並非經濟部自己可以處理，還要跨部會討論、研擬，涉及陸委會、數發部，甚至財政部及交通部等。

新冠疫情期間，有句話說「病毒跑得比公文快」。面對可能來自中國的肉製品透過小包裹郵件入境的風險，台灣的防疫管制步伐顯然慢了半拍。如果這次豬瘟真的是有心人士透過各種管道投放入境，而跨部會的行政流程還在研擬討論中，要如何守住台灣的豬隻安全，無疑是當前最大的挑戰。

中央已經給台中市府大約一個禮拜「證明自己」的機會，最終仍看不下去，以「跟時間賽跑」為由宣告接管。（圖／市府提供）

非洲豬瘟不但是一場公衛危機，更是一場政治試煉。台中市府疫調上的紊亂腳步，凸顯出對SOP掌握度不足；且中央已經給台中市府大約一個禮拜「證明自己」的機會，最終仍看不下去，以「跟時間賽跑」為由宣告接管。隨著兩屆台中市長任期進入倒數，「媽媽市長」還有機會證明自己嗎？

原先政壇看好盧秀燕2026穩穩交棒給江啟臣、延續國民黨在台中市的執政，並有望在2028披上藍袍角逐總統大位，如今卻因一場豬瘟面臨政治生涯的最大考驗。這場防疫之戰動見觀瞻，不只是守住優質的台灣豬，更是在守住她的政治版圖與未來。

